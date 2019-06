La portavoz de Torra pide disculpas pero insiste en condicionar las preguntas en castellano

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó (centro) en el pleno del Parlament EUROPA PRESS

La consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo de la Generalitat, Meritxell Budó, ha pedido disculpas este viernes por la polémica del pasado martes sobre el uso del castellano en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern. Budó lo ha atribuido todo a “una confusión” y ha asegurado que le sabe “muy mal” pero ha insistido en que hay una norma no escrita en la que las preguntas se hacen en catalán y, en castellano, solo se repiten los trozos específicos que interesen a los medios de ámbito nacional.

“No es una norma que me haya inventado yo y no entiendo por qué se tiene que cambiar ahora”, ha asegurado Budó en una entrevista al programa matinal de Ràdio 4 de RNE. La portavoz ha insistido en que, desde hace nueve años, la rueda de prensa “se hace en catalán” y que los diez minutos finales “se repiten los cortes para las televisiones que quieran una respuesta en castellano”. “Eso fue lo que intenté explicar, con toda la mala fortuna del mundo, y probablemente no con el tono que requiere una portavoz del Govern”, ha aceptado.

El pasado martes, en la rueda de prensa, Budó esgrimió esta supuesta norma después de que se le preguntara en castellano —tras varias intervenciones en catalán— por unas declaraciones suyas en las que hacía un llamamiento a dar “una respuesta de país” si finalmente Ada Colau era elegida alcaldesa pese a que el republicano Ernest Maragall había sido la lista más votada. La consejera dijo que no se podían hacer preguntas en castellano que antes no hubieran sido formuladas en catalán. Esto despertó la indignación de varios periodistas que reivindicaron la normalidad del uso de ambas lenguas en la rueda de prensa.

"Las preguntas en castellano no son una mera repetición. Tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportuno y en el idioma oportuno", le dijo una de las periodistas a la consejera. En muchas ocasiones otros portavoces han aceptado preguntas en castellano distintas de las que se han hecho en catalán o, incluso, se ha pedido repetir en catalán afirmaciones hechas por alguno de los consejeros que comparece en castellano.