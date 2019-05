Junts per Catalunya confía en la remontada para evitar un pacto entre Maragall y Colau

La número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

La campaña de las elecciones municipales ha sacado a la superficie las tensiones que existen entre Junts per Catalunya y ERC a pesar de que son socios en el Govern. La formación heredera de Convergència es consciente de la ventaja que tienen los republicanos, aupados por su buen resultado en las generales. Los neoconvergentes confían en la remontada y para ello no solo reivindican a sus políticos presos o al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, candidato a las europeas. También han pasado al ataque, y han centrado la campaña de las municipales en posicionarse como el único partido que puede garantizar que haya un alcalde independentista, criticando a la ERC de Ernest Maragall por su acercamiento a Colau. “No necesitamos un recambio o un tripartito, necesitamos un cambio de verdad”, ha dicho este viernes Elsa Artadi, la número dos de la candidatura de JxCat, en el acto final de la campaña.

La batalla por Barcelona empezó con una crítica clara por parte de Junts per Catalunya al alcaldable Maragall. Fueron polémicas las descalificaciones de Artadi a la edad de su adversario. Al avanzar la campaña, la candidata ha rebajado el tono, pero en cada acto ha tratado de trasladar el mensaje de que el voto a ERC llevará a un pacto entre Maragall y Colau. Una idea que el candidato republicano ha tratado de combatir con la promesa de que gobernará solo. Este viernes también un aclamado Artur Mas ha insistido en advertir sobre este pacto: “Todo el mundo sabe que si pueden pactarán, la de Maragall es la candidatura de la pura continuidad de las políticas de Colau”.

La candidatura que encabeza Quim Forn, en prisión preventiva por el juicio del procés, ha visto cómo sus expectativas mejoraban a cada día que pasaba la campaña. A principios de mayo las encuestas pronosticaban el quinto puesto, mientras que ayer los sondeos les daban seis concejales y un sorpasso de Junts per Catalunya a la candidatura de Manuel Valls.

Forn ha reivindicado este espíritu de remontada para la alcaldía de Barcelona. “El voto a Junts per Catalunya es el único voto útil para que haya un alcalde independentista”, ha dicho por videoconferencia desde la cárcel. Forn también ha asegurado que acudirá a recoger el acta de concejal y que, como sus compañeros presos que han sido suspendidos como diputados, no renunciará: “Continuaremos trabajando por lo que nos piden los ciudadanos”.

"Nosotros no nos hemos aplanado, no hemos pensado que era mejor bajar el tono, hemos plantado cara porque sabíamos que pasaría lo que ha pasado hoy", ha dicho Puigdemont, por videoconferencia desde Bélgica, en referencia a la suspensión de los diputados presos en el Congreso. El candidato de Junts per Catalunya a las europeas, que rivaliza con Junqueras en estos comicios, ha llamado a concentrar en su partido "el voto independentista, republicano y rupturista".