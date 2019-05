Carmena estaría dispuesta a entrar en un Gobierno con Pepu como alcalde

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dejó claro en noviembre que si en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo no sale elegida alcaldesa, no se quedará en la oposición, sino que se irá a su casa. En una entrevista este martes en TVE, la alcaldesa ha dicho sin embargo que sí consideraría entrar en un gobierno liderado por Pepu Hernández, candidato del PSOE.

Es una cuestión de utilidad y de "biología", según ha explicado. "Tengo 75 años, creo que puedo ser útil siendo alcaldesa, no en la oposición", ha insistido Carmena. "Yo no haría bien un trabajo de oposición, porque no creo en la manera en la que se hace, en la que hay que denostar al equipo de gobierno", contestó en el programa Los desayunos de TVE. "Me van a permitir que rentabilice mis aprendizajes", respondió cuando le sugirieron que todo se puede aprender. "Los superadultos tenemos que tener opciones", zanjó la alcaldesa.

Otra cosa es entrar en un equipo de Gobierno liderado por Pepu Hernández, el candidato socialista. "Sin duda que lo votaríamos", contestó cuando le preguntaron si facilitaría a un gobierno del PSOE en el Ayuntamiento. "Después vería la posibilidad de cómo ser útil en un equipo de gobierno".

El aludido ha agradecido "mucho" la disposición de Carmena. "Sobre todo que haya mencionado la palabra equipo, que para mí es muy importante", ha manifestado Pepu a preguntas de los medios sobre las declaraciones de Carmena, al término de una reunión con representantes de CEIM, informa Efe. "Lo agradezco muchísimo y ojalá podamos verlo, porque la posibilidad de que exista un ayuntamiento que proteja y promueva las ideas progresistas es algo muy interesante para la ciudad, para no dar ningún paso atrás", ha agregado el candidato del PSOE.

¿La aceptaría en su equipo? "Es una muy buena jugadora", ha contestado, y ha señalado sobre un hipotético puesto de la alcadesa en su equipo que ya se decidirá. Hernández ha explicado que precisamente lo que quieren comunicar es la importancia de tener un equipo que pueda "dar solución a todos los problemas que existen en Madrid".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram