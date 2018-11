Carmena rechaza “rotundamente” liderar la oposición si pierde las elecciones

La alcaldesa Manuela Carmena no contempla quedarse en la oposición si pierde las elecciones municipales de 2019, en las que repetirá candidatura. "No, eso lo digo rotundamente: no, yo con mi situación, con mi edad y con mi experiencia, ofrezco continuar el Gobierno entre otras cosas porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar", ha afirmado este miércoles por la noche en una entrevista en TeleMadrid. "Yo me ofrezco para continuar el proceso de Gobierno, nunca en la oposición, por supuesto que no", ha insistido.

Carmena anunció en septiembre que volverá a presentarse como candidata para gobernar Madrid otra legislatura, porque, como ha explicado este jueves, cuatro años se quedan "cortos" para un Gobierno municipal. Preguntada sobre si se retiraría antes de terminar la legislatura, ha asegurado que su compromiso es agotarla. "Cuando tienes mi edad no tienes futuro, sólo presente", ha recordado sin embargo.

Tras la crisis de sus concejales de Podemos -de los que dice sentirse "orgullosa"- con su partido, Camena ha vuelto a marcar distancias con el partido de Pablo Iglesias. "Es que a mí no me gusta la política, a mí me gusta gestionar", ha manifestado. Tampoco ha querido aclarar si en su candidatura su número dos sería Marta Higueras, su mano derecha en el Ayuntamiento, o el secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez. Lo que sí ha dejado claro es que su equipo lo formará ella: "Quien dirige un equipo tiene que tener capacidad de elegir".

En su intervención en TeleMadrid, preguntada por Madrid Central, el área de tráfico restringido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la alcaldesa ha recordado que “hay una directiva europea que obliga a ser responsables con los compromisos contraídos”. Si España no ha sido multada por la Comisión Europea es “por las acciones que han emprendido Madrid y Barcelona contra la contaminación”, ha señalado.

A partir del 30 de noviembre, cuando entre en vigor la medida, "el centro de Madrid dejará de ser un lugar de cruce, y por tanto de atascos”, ha augurado. El área restringida se pondrá en marcha gradualmente y las multas no empezarán a llegar hasta febrero o marzo, en una fecha aún por determinar, pero en todo caso cercana a las elecciones. A la alcaldesa no parece importarle: "Yo no estoy pensando en las elecciones. A mí me interesa hacerlo bien y después los ciudadanos decidirán".

A dos días de la inauguración de la Gran Vía tras las obras de ampliación de las aceras, Carmena ha rechazado que la calle, remozada, sea su "legado". "La Gran Vía pasó por momentos muy malos y estamos posibilitando que brille como nunca", ha dicho. Como continuación a su política de reducir el tráfico y la contaminación, la alcaldesa no ha descartado peatonalizar el eje Prado-Recoletos.

