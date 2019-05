El debate de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid se convierte en Carmena frente a todos

Es Manuela Carmena frente a todos. Durante el debate entre los seis candidatos a la alcaldía de Madrid, organizado en la mañana de este lunes por EL PAÍS y la Cadena SER, la regidora de la capital ha defendido su gestión frente a las críticas de José Luis Martínez Almeida (PP), Begoña Villacís (Ciudadanos) y Javier Ortega Smith (Vox). Con José Vicente Hernández (PSOE) y Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie municipalista), más centrados en explicar sus propuestas, el tono ha sido más distendido aunque la alcaldesa no ha mencionado al partido de Sánchez Mato, quien formó parte de su Ejecutivo. El toma y daca de los partidos de derechas contra Carmena ha provocado reacciones en el público, que ha murmurado e incluso aplaudido durante el debate. También ha impulsado diálogos de ida y vuelta sobre vivienda, urbanismo, Madrid Central, contaminación o limpieza que han obligado a intervenir a la alcaldesa. “¿Me quieres interrumpir? No me interrumpas”, ha acabado pidiéndole Carmena a Ortega Smith. En ese momento, ambos se miraban de frente, cara a cara. Este debate era el pistoletazo de salida oficioso para la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo. "Dais una imagen de Madrid que no es cierta", ha dicho Carmena.

“El Ayuntamiento estrangula la oferta de vivienda”, se ha arrancado el popular Martínez Almeida, dispuesto a aprovechar la oportunidad de confrontar con la alcaldesa, que no podrá participar en más debates en medios públicos si la Junta Electoral Central mantiene su criterio de que Más Madrid es un partido nuevo. “Hay que modificar el IBI (para bajarlo) a aquellos que pongan una vivienda de su propiedad en arrendamiento; y fomentar la colaboración público privada para construir 15.000 viviendas en todos los terrenos titularidad de Madrid”, ha añadido el candidato del PP.

“Han paralizado la Operación Campamento, la Operación Chamartín, o la Operación sureste”, ha coincidido el representante de la ultraderecha, Ortega Smith, que ha acusado al Ayuntamiento de fomentar la aparición de okupas y “aplastar al madrileño”. “Si se estrangula la posibilidad de construcción de nuevas viviendas, se reduce el mercado, se produce especulación y aumentos de precio”, ha rematado.

“Cuando pasas al gobierno tienes que dejar la queja y asumir la responsabilidad de no haber dado alternativas habitacionales”, ha dicho Villacís, que ha resoplado y comentado algunas intervenciones de Carmena. La canidata de Ciudadanos ha apuntado que en esta legislatura ha habido “un aumento del 34% del precio de la vivienda”. Para apuntalar sus intervenciones —y en un estilo parecido al de Albert Rivera en los debates de las generales— ha mostrado gráficos a público y cámaras.

Carmena no ha interrumpido a sus contrincantes. Ha escuchado y respondido cuando ha llegado su turno. La regidora ha anunciado un plan para construir 3.000 viviendas en 30 solares con una cesión de superficie a entre 50 y 75 años y jha recordado que ya están en marcha más de 3.700 para uso social. La alcaldesa ha intentado despejar los ataques de sus contrincantes apuntando a la falta de colaboración de de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos. También ha comparado el balance económico del Ayuntamiento con el del Ejecutivo regional: "La Comunidad de Madrid ha aumentado su deuda [a diferencia del Consistorio que la ha reducido un 54% en los últimos cuatro años]. Señor Almeida y señora Villacís, si es tan fácil ¿por qué no lo han hecho?". La alcaldesa ha pedido a sus rivales que expongan “datos y no impresiones”.

“Me sorprende que den una visión tan negativa de Madrid. No hay más que darse un paseo para ver que Madrid está maravillosa”, ha explicado Carmena. “Se quiere dar una imagen de desastre, de caos, de inseguridad, que no es cierta”, ha continuado. “La gran diferencia es que vosotros decís ‘vamos a hacer’ y nosotros lo hemos hecho ya. Solo hay que pasearse por Madrid”, ha seguido la alcaldesa: “Hemos demostrado eficiencia en el gasto. Hemos creado 11 escuelas infantiles”, apuntó.

“Hace falta una Ciudad de la Justicia, un Madrid Nuevo Norte, claro que sí”, ha añadido la alcaldesa cuando se ha hablado de infraestructuras. Solo la Operación Chamartín ha provocado que salten chispas entre la regidora y los candidatos de PSOE y Madrid en Pie. Pepu Hernández y Sánchez Mato se han medido a cuenta del proyecto: el primero lo apoya con matices mientras que el segundo lo repudia. “Cuando gobierne Pedro Sánchez en España y Ángel Gabilondo en la Comunidad, lo haremos”, ha dicho el exseleccionador de baloncesto y candidato de los socialistas. Con respecto a vivienda, Hernández ha añadido: “Proponemos un parque público de vivienda de alquiler, gestionar el residencial de la desocupada, y un observatorio de la vivienda”.

“Vivimos una crisis ecosocial”, ha advertido Sánchez Mato con respecto a los problemas del alquiler. Ha recordado que en la capital hay 150.000 pisos vacíos y ha descrito “una situación de emergencia”. Sánchez Mato ha subrayado: “Hay que recuperar las acciones del Metro, que malvendió Gallardón. El Ayuntamiento tiene que operar como operador privilegiado del transporte, hay capacidad financiera. También hay que ampliar Bicimad o crear zonas de aparcamiento vecinal contra el efecto frontera (que genera Madrid Central)”.

El candidato de Madrid en Pie Municipalista, que fue en la lista de Carmena en 2015, y que ejerció de concejal de Economía y Hacienda, comparó la "buena" gestión de Ahora Madrid con la "mala" del PP usando multitud de cifras, datos y estadísticas."Sobre este tema sé un poco", ha dicho Sánchez Mato que es economista. Aunque ahora sea rival de Carmena, su alegato ha sido una defensa de las decisiones de la alcaldesa. También una pista sobre las posibilidades de pacto que habrá tras las elecciones del 26 de mayo.

El pulso entre la izquierda y la derecha ha planeado sobre todo el debate. Aunque hay seis candidatos, cuando los ciudadanos voten, todo quedará reducido a dos opciones. O la izquierda mantiene el poder ganado con Carmena en 2015 (si da la suma de Ahora Madrid, PSOE y Madrid en Pie); o vuelve la derecha (si suman Ciudadanos, PP y Vox). El Partido Popular detentó el bastón de mando de la capital ininterrumpidamente durante 24 años, entre 1991 y 2015. En la sede del COAM, esa división se ha escenificado este lunes de otra forma: con Carmena como favorita en las encuestas, la campaña apunta a un plebiscito sobre su gestión. A favor, o en contra de Manuela.

