Jaume Asens: “Cuando el PSOE puede elegir, elige a la derecha”

El candidato de En Comú Podem para el 28-A, Jaume Asens. MASSIMILIANO MINOCRI

El abogado y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens (Barcelona, 1972) encabeza la lista de En Comú Podem al Congreso. El partido ganó las generales de 2015 y 2016 pero las encuestas apuntan ahora a un mal resultado.

Pregunta. El PSOE se erige como voto útil y ustedes también. ¿Por qué hay que votarles?

Respuesta. Somos el voto útil del socialismo. Cuando el PSOE puede elegir, elige a la derecha. Pedro Sánchez es un camaleón, adopta el color de quien tiene al lado: si estamos, será el color lila; y si está Ciutadans, el naranja. También somos el voto útil del republicanismo efectivo.

P. Es independentista y encabeza la lista de una formación que no lo es. ¿Cómo lo lleva?

R. Yo soy soberanista, no me defino como independentista. Formo parte de una formación que aspira a una reforma de España en términos plurinacionales, que Cataluña sea reconocida como sujeto político y pueda decidir, no hay que ser independentista para pensar esto. Una formación que ha sido muy crítica con la hoja de ruta unilateral que nos ha traído a las cuotas de autogobierno más amenazadas en democracia. Hay que volver donde está el 80% de la gente, que es al derecho a decidir: no es una propuesta tan épica ni alentadora, pero es la más viable. Creemos que no habrá solución para Cataluña hasta que el PSC no recupere su identidad catalanista. Me identifico con Lluís Companys cuando defendía el autogobierno, pero no renunciaba a la regeneración de España. Los independentistas han sobrevalorado sus fuerzas y han minusvalorado las de sus adversarios. Han iniciado una vía sin pensar en las alianzas e imaginando un rescate fantasioso de Europa que no ha existido ni existirá.

P. ¿Puede ser que el votante no independentista de Podemos se sienta incómodo con usted de candidato?

R. Yo soy uno de los fundadores de Podemos. A Podemos no se le ha reconocido por parte de los independentistas el favor que ha hecho a la causa. Casi el 50% de los españoles están a favor del derecho a decidir y en parte es gracias a Podemos, que dice lo mismo en Madrid, Cáceres o Barcelona sobre el derecho a decidir.

P. Critican a ERC, pero en Barcelona pueden necesitarles para mantener la alcaldía.

R. Tenemos muchas cosas en común cuando miramos los programas. Lo que nos ha alejado en el pasado han sido las estrategias y alianzas. Ellos han priorizado pactar con la derecha.

P. ¿Colau apoyará a un pacto que haga Maragall alcalde si la lista de ERC es la más votada?

R. No nos lo hemos planteado. No daremos la alcaldía a ningún partido de derechas, es una línea roja, a partir de aquí cualquier otra opción será preferente. Si no somos nosotros, será otro alcalde de izquierdas.

P. Promete ser el único que puede sacar a los presos de la prisión. La afirmación sorprende.

R. Dependerá de la correlación de fuerzas, pero es un escenario posible si hay una reforma del código penal que impide interpretaciones arbitrarias de los delitos de rebelión y de sedición que se han hecho. Los jueces neutrales en este proceso son los europeos, que no están emocionalmente implicados. Llarena hablaba en unas resoluciones de “nosotros nos sentimos agredidos”. Lo que aquí se ve como un gran atentado al orden constitucional, en Europa se ve como hechos políticos sin relevancia penal, otra cosa es si tienen consecuencias administrativas o políticas.

P. En el Ayuntamiento prometieron cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y no lo han hecho. Resume lo que ha pasado con otras promesas de Colau: buenas intenciones pero faltan competencias.

"No me lo he planteado, pero no descarto la opción de ser ministro"

R. Hemos hecho cosas que mucha gente se pensaba que no eran posibles. Sí nos hemos dado cuenta de que estábamos muy solos en muchas materias y desde el Ayuntamiento, pensábamos que nos encontraríamos con la corresponsabilidad en la Generalitat y el Gobierno. Yo prometí ordenar el cierre del CIE y lo cumplí. Lo decidirán los tribunales. Si pasa algo será responsabilidad del ministerio de Interior.

P. ¿Derogar la reforma laboral será una línea roja para investir a Sánchez?

R. No vamos con líneas rojas.

P. Si no hay líneas rojas, ¿qué incentivo hay para votarlos?

R. La gente tiene que tener claro que nuestro voto servirá para evitar un gobierno de Sánchez con Ciudadanos. Y para imponer nuestras medidas con fuerza.

P. ¿Le gustaría ser ministro?

R. (Ríe). No me lo he planteado, pero no lo descarto.