Los comunes prometen impulsar un referéndum sobre la monarquía

Coincidiendo con la conmemoración de la proclamación de la Segunda República, los comunes han centrado este domingo sus mensajes de campaña en defender los valores republicanos. Durante un acto en el barrio del Carmel de Barcelona, el candidato de En Comú Podem al Congreso, Jaume Asens, ha prometido impulsar un referéndum en todo el Estado sobre la monarquía y, hasta que no se realice, prohibir por ley los privilegios de la monarquía y discursos como el que el Rey hizo dos días después del referéndum independentista del 1-O. “Queremos acabar con las cloacas de la monarquía”, ha afirmado.

Las palabras más duras contra la monarquía las ha tenido el número cuatro de la lista de los comunes en el Congreso y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello. El candidato vestía una camiseta con el busto del Rey Juan Carlos I dentro una caja, imagen del día que lo retiró del salón de plenos tras llegar al Gobierno de la ciudad. “Hay que acabar con el chollo de la impunidad de la monarquía y la impunidad para delinquir”, ha dicho Pisarello, que ha arremetido especialmente contra los Borbones: “Han sido una dinastía marcada por la corrupción, el autoritarismo y la mentira”, ha dicho y ha asegurado que “obstaculiza los grandes cambios económicos y políticos”.

Pisarello ha presumido de estar defendiendo desde la alcaldía de Barcelona los valores republicanos con medidas contra el fraude fiscal, la aprobación de un dentista municipal o la creación de una eléctrica para prescindir de los grandes operadores. “Tenemos que hacer república concreta, que se pueda tocar y percibir, sino, son consignas vacías. Las políticas republicanas son políticas concretas para el progreso de las mayorías sociales”, ha dicho.

A su turno, el cabeza de lista por Barcelona, Jaume Asens, ha asegurado que “republicanismo es defender el derecho a decidir”. “Por eso proponemos un doble referéndum, en Cataluña para decidir el futuro y en el Estado para decidir si queremos monarquía o república”. “Queremos acabar con las cloacas de la monarquía y queremos una ley que obligue a someterla al principio de legalidad mientras no podamos hacer un referéndum y prohíba que el Rey pueda hacer un discurso como el del 3 de octubre, un discurso de la extrema derecha, no del partidos socialista ni del PP, no queremos un Rey que tome partido” ha dicho para acabar afirmando: “Vergüenza de la monarquía y del Rey”.

En el mitin también ha intervenido la alcaldesa Ada Colau, que ha recordado el legado de Neus Català, fallecida ayer, “un referente de la lucha por la libertad”. “Fue un faro de luz para que otras mujeres estemos aquí”.