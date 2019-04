Asens propone un impuesto “verde” que grave a los grandes patrimonios

El cabeza de lista de En Comú Podem por Barcelona para las elecciones generales del 28A, Jaume Asens, ha propuesto este viernes gravar a los propietarios de más de un millón de euros en patrimonio con un impuesto "verde" progresivo, del hasta un 3%, para destinarlo a medidas de lucha contra el cambio climático. El partido calcula que este impuesto podría recaudar 10.000 millones de euros al año en toda España.

Asens ha comparecido en la sede de Barcelona en comú en rueda de prensa junto a su número dos en la candidatura, Aina Vidal; la candidata del grupo Verdes-Alianza Libre Europea a presidir la Comisión Europea, Ska Keller, y el también candidato de los comunes y eurodiputado Ernest Urtasun. Keller y Urtasun han defendido el "New Green Deal, una nueva forma de desarrollar la economía, más amigable con el clima, con menos combustibles fósiles, una movilidad sostenible y una economía social que ponga en valor las curas". "Ayer el Banco Mundial afirmó que el PIB podría caer entre un 15% y un 25% si no se afronta el cambio climático. Es urgente actuar", ha dicho Keller.

Asens ha insistido en la aspiración de los comunes de obtener un resultado que les permita gobernar con el PSOE y ha defendido que sin la presencia de En Comú Podem en el ejecutivo español los socialistas "no se atreverán" a aceptar propuestas como la del impuesto verde."Si no marcamos el rumbo no se atreverán por las dependencias que tienen con los poderes económicos a los que piden dinero o donde tienen antiguos ministros [en altos cargos de dirección]".

El candidato ha afirmado que los propietarios de grandes fortunas "son quienes, en muchos casos, tienen responsabilidades en la destrucción del planeta". "Es una gran oportunidad para crear miles de nuevos puestos de trabajo, acabar con la pobreza energética e iniciar una recuperación económica

con un modelo que vaya más allá del tocho y la playa", ha señalado Asens sobre el "nuevo pacto verde", el cual, ha subrayado, "no es un capricho, sino un deber moral y político".



Asens ha recordado que Unidos Podemos ya hizo una propuesta similar al PSOE cuando negociaron los presupuestos, pero los socialistas ni la aceptaron entonces ni se "atreverán" en la próxima legislatura a menos que los comunes les "marquen el rumbo" porque "tienen demasiadas

dependencias de grupos económicos y empresas energéticas".