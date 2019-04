Juan Roig: “Haremos el Arena para 17.000 espectadores pero falta lo de siempre, la burocracia”

Por segundo año consecutivo la Fundación Trinidad Alfonso ha querido celebrar su gala anual en la penúltima joya arquitectónica impulsada y sufragada (18 millones de euros) por Juan Roig. Penúltima porque la guinda está por llegar. De momento, solo es un proyecto y una maqueta, pero el presidente de Mercadona y mecenas quiere que se haga realidad cuanto antes. Él está dispuesto a pagar un canon anual por el solar contiguo a L’Alqueria del Basket y a pagar de su bolsillo los más de 150 millones de euros que cuesta su construcción.

El empresario aprovechó el acto para enviar un recado a los políticos: "Solo nos falta una pata, que es la construcción de un Arena para la Comunitat Valenciana que acogerá 17.000 espectadores. Lo vamos a hacer. Y sólo nos falta lo de siempre: los trámites burocráticos. Da igual el partido que esté mandando, se unen entre todos, porque para hacer L’Alqueria del Basket, con otros partidos, tardamos cinco años; para el nuevo pabellón ya llevamos dos… No me meto más. Hasta ahí”.

La apuesta por el deporte del presidente de Mercadona, Juan Roig, sigue creciendo. En el último año se traduce en una inversión de 25 millones de euros destinados al deporte. Más de la mitad de esa cuantía, 14 millones, van dirigidos al club del que es fundador y máximo accionista desde hace más de 30 años, el Valencia Basket, y los otros 11 para la Fundación Trinidad Alfonso –el nombre es un homenaje a su madre-, a través de la que canaliza su inversión anual en medio centenar de proyectos deportivos, entre los que destacan el maratón y la media maratón de Valencia, y su programa de becas a deportistas.

A Roig se le metió entre ceja y ceja hace siete años que el deporte en la Comunidad Valenciana daría un salto de calidad poniendo en marcha un programa de ayuda económica muy similar al programa ADO (Asociación Deportes Olímpicos). Así nació en 2012 el Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), una iniciativa de la que se han beneficiado centenares de deportistas, con una inversión que en 2019 crece hasta el millón de euros que se repartirá entre los 126 becados representando 32 modalidades deportivas.

Estas ayudas, que van desde los 18.000 de la categoría ‘Élite’ hasta los 2.000 del ‘Vivero’, suponen una inyección para luchar por un objetivo fijado por el propio Juan Roig: “En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 han de participar 50 integrantes del Proyecto FER”. Su apuesta ha sido premiada en la gala del Comité Olímpico Español, donde su presidente, Alejandro Blanco, le entregó al mecenas valenciano el reconocimiento ‘Valores Olímpicos’.

“Los empresarios tenemos la oportunidad de devolver a la sociedad lo que de ella recibimos y la satisfacción máxima de poder compartirla. Lo más bonito en esta vida es dar, no recibir. A mí me hace muy feliz. Y me gustaría que mi ejemplo sirviera de inspiración a otros muchos”. Así concluyó su emocionado discurso el empresario valenciano en la pista central de L’Alqueria del Basket.