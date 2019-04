El talón de Aquiles del plan para Airbnb en Madrid

El costo para los Ayuntamientos de inspeccionar las viviendas turísticas ilegales es uno de los perjuicios ignorados por las plataformas cuando celebran su supuesto impacto económico positivo, según los críticos.

En Madrid, Airbnb asegura que sus usuarios generaron una actividad económica de 780 millones de euros en 2018. Los escépticos apuntan que ese impacto esconde perjuicios como las subidas del coste del alquiler, al reducir el stock de vivienda para residir o los efectos sobre el comercio callejero ya que, argumentan, en los barrios con mucha oferta turística está desapareciendo el comercio de proximidad. El concejal barcelonés Colom recuerda que hay que considerar que hay plataformas que no tributan en España por las comisiones que cobran a los usuarios, como es el caso de Airbnb que lo hace en Irlanda. “Hay que ponerlo todo en la balanza”.

Será difícil medir el impacto real mientras no haya transparencia. Estudios independientes han cuestionado que las plataformas hayan provocado la llegada de más turistas a las ciudades. El centro estadounidense Economic Policy Institute publicó en enero un estudio según el cual solo entre el 2 y el 4% de los usuarios de Airbnb dijeron que no hubieran hecho el viaje si no hubieran tenido esa opción de alojamiento.