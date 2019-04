Torra retira su decreto de vivienda por falta de apoyo en el Parlament

El Govern ha decidido este mediodía retirar del orden del día del pleno del Parlament que se celebra este miércoles el decreto-ley sobre vivienda al carecer de suficientes apoyos para ser convalidado en el hemiciclo. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha admitido que el Ejecutivo tiene la voluntad de mejorar el documento para alcanzar un mayor consenso entre todos los agentes afectados. El decreto fue muy discutido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o por la propia alcaldesa Ada Colau.

Tras la celebración del Consell Executiu, Budó ha revelado que el consejero de Territorio, Damià Calvet, ha propuesto congelar de momento el texto y ha atribuido la decisión a que en el actual clima de precampaña electoral es difícil articular acuerdos. "Lo dejaremos sobre la mesa para que haya más consenso. No se puede trabajar de manera tranquila y normalizada", ha afirmado.

El Parlament ya aprobó la semana pasada una moción presentada por los socialistas en la que la Cámara instó al president Quim Torra a avanzar las elecciones o bien someterse a una moción de confianza. Budó ha rechazado que el frenazo al decreto sobre vivienda responda a la debilidad parlamentaria del independentismo y ha sostenido que ese texto solo prosperó porque cuatro diputados procesados por rebelión no pudieron votar. "Eso ocurrió por el voto de calidad de Llarena", ha alegado en referencia a que cuatro diputados de Junts per Catalunya no votan. Sin embargo, los dos de ERC sí que tienen designado su voto.

La portavoz ha defendido que el president se siente legitimado y en absoluto "moralmente obligado" a asumir la sugerencia de la oposición. Con la retirada del decreto, el Govern ha vuelto a aplicar la misma estrategia que con los Presupuestos al no elevarlos al Parlament para evitar ser rechazados. Los decretos-ley tienen que convalidarse en espacio de 30 días y ahora el Ejecutivo estudiará si aprueba las medidas sobre la vivienda a través de una ley.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, exigió la semana pasada a la Generalitat que retirara de forma "inmediata" el decreto al esgrimir que dinamitaba el modelo de vivienda protegida además de abrir la puerta a la liberalización. El texto, en solo 10 puntos, modifica o anula otros 50 artículos de leyes vigentes en urbanismo, vivienda y desahucios y que abre por tanto la Puerta a librera la vivienda. El texto anula los actuales módulos que fijan los precios de los pisos de protección e introduce reglas de mercado en su precio, en función del barrio donde estén.