El Govern incluye reglas de mercado en el precio de la vivienda social

Los cambios que introduce el decreto de medidas en materia de Vivienda de la Generalitat afectan a muchos ámbitos vinculados a la vivienda de protección oficial.

Las entidades criticaron ayer que los solicitantes de vivienda protegida deberán renovar su solicitud cada año y si no lo hacen, la petición caducará. “Es un intento de vaciar la lista (de 127.000 solicitantes), como si reducirla haga desaparecer el problema”, apuntó Guillem Domingo, del Observatorio DESC.

También cuestionaron que la calificación permanente de las futuras promociones está garantizada en suelo público, pero no en privado si se cambia el planeamiento. Y otra crítica, de la PAH, es que el decreto no resuelve “la situación de las familias que ocupan pisos de grandes tenedores que no tienen otra solución, porque no se obliga a los propietarios a hacerles un contrato de alquiler social”.