Sexo disfrutón frente a polvos consumistas

"Vivimos en un espacio y tiempo dónde practicar sexo parece un mero acto de consumo, pero la sexualidad es mucho más, es política y arte", explica el director de la Boca Erótica, Asier Muñiz. El festival vuelve a Madrid en su VI edición y pretende afrontar la sexualidad desde un punto de vista social y sin barreras de género.

El sexo desde una perspectiva buena y natural podrá verse a través de 30 películas de las cuales más de la mitad se estrenan por primera vez en España (16) y la mayoría son de producción internacional (26). El Festival estará en Madrid desde hoy hasta el sábado 13 de abril en el Círculo de Bellas Artes, (Alcalá, 42).

Cartel Festival La Boca Erótica

El cartel de este año del festival es la obra Sexy Spain de la ilustradora Cinta Arribas. “Es una imagen muy representativa de España, una chica sexy que está exprimiendo el zumo a las naranjas y lo está disfrutando y eso es lo que queremos mostrar con el festival”, explica Muñiz. "Un espacio como este es muy necesario, es obligatorio entender la información sobre el sexo que recibimos todos los días y como estas se relacionan con nuestros afectos", dice.

La Boca Erótica presenta seis sesiones en las que se mezcla formatos de todo tipo desde documental hasta animación. Todas las proyecciones giran en torno una sola cosa: la exploración del deseo. “Es un festival que no tiene ningún tabú al hablar del sexo y no censuran las escenas explicitas a diferencia de otros festivales que aceptan la violencia, pero no el sexo”, dice la codirectora de un corto del festival, Teresa Bellón

En Una noche con Juan Diego Botto una admiradora llamada Cristina tiene una cita con él, y trata de llevárselo a la cama, pero el actor no logra concentrarse en el sexo porque tiene demasiadas preocupaciones en la cabeza, como las hambrunas en África. Este es un cortometraje de una fantasía sexual que nunca se puede materializar de Teresa Bellón (38 años) y César Calvillo (39) que se va a presentar esta noche en la primera jornada de la muestra. “Muchas veces nuestros ídolos y fantasías eróticas decepcionan cuando se materializan”, dice Calvillo, su pareja, Bellón recalca la importancia de dejar a veces todos nuestros problemas a un lado y disfrutar más de nosotros mismos.

Otros de los grandes nombres de la programación se podrán ver el viernes, 12 de abril, en donde se proyectarán dos sesiones con cortometrajes como Desires of Flesh de Rafaela Camelo, presentado en Sundance y el primer cortometraje de Irene Moray, Bad Lesbian.

La clausura estará a cargo del estreno en España de la película Les Salopes or The Naturally Wanton Pleasure of Skin, dirigido por Reneé Beaulieu, nominada a mejor película en el festival de Toronto. Además, al festival La Boca Erótica se le añade un componente educativo. El sábado se proyectará el documental autobiográfico My Fucking Problem, de Anne Van Campenhout. Donde se trata el tema de la penetración en las relaciones sexuales y las mujeres que como ella sufren de vaginismo. Al final de la presentación se hará un debate con sexólogos. El precio de la entrada al festival es de 5 euros.

