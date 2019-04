Víctimas del franquismo presentan 12 querellas más por los fusilamientos de Paterna

Asociaciones de Víctimas del Franquismo del cementerio de Paterna (Valencia) han presentado esta mañana del viernes 12 querellas en los juzgados de la localidad valenciana por asesinatos y torturas franquistas en el conocido como Paredón de España en la inmediata posguerra para "derribar el muro de impunidad y silencio" y garantizar que no se vuelva a repetir.

Así lo han explicado en València el miembro de plataforma de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) y portavoz de las querellas interpuestas, Ángel González; la abogada de El Roble y letrada en el procedimiento, Aradia Ruiz; el también abogado de El Roble y letrado en las querellas, Guillermo Noguera; el presidente de la Fosa 128, Daniel Galán; la presidenta de la Asociación de la Fosa 126, María Navarro; y el presidente de la asociación Saca del 8-11-39, Antoni Balansà.

En este contexto, han detallado que las 12 querellas presentadas corresponden a 12 asesinados en el cementerio de Paterna --en el que fueron ejecutadas 2.238 personas: 2.219 hombres y 19 mujeres--, que fueron víctimas de sentencias dictadas por militares golpistas en Consejos de Guerra, bajo la acusación de "auxilio o adhesión a la rebelión".

El portavoz del procedimiento ha destacado que, con el hallazgo de los primeros restos con signos de tortura y muerte violenta, han procedido a denunciar para que la justicia investigue y judicialice estos crímenes, que consideran que son "crímenes de lesa humanidad".

"El muro de impunidad y silencio caerá más pronto que tarde; sus grietas son cada vez mayores. Por la verdad silenciada, la justicia negada y por la reparación olvidada", ha aseverado González, que se ha mostrado esperanzado de que el derecho a la justicia "sea atendido".

La letrada Ruiz ha lamentado que, en las anteriores querellas presentadas, los juzgados alegaron que los restos tenían más de 20 años, por lo que el delito estaba prescrito; al tiempo que ha asegurado que los jueces "no tienen en cuenta toda la maquinaria internacional que dice que las desapariciones forzosas no prescriben hasta que no se encuentran los restos".

Asimismo, ha puntualizado que las querellas se han interpuesto contra militares, aunque no han nombrado a todos los que hubieran querido porque los documentos estaban dañados, y ha añadido que el objetivo no es sentarles en el banquillo, si no "que se investigue de una vez qué pasó" y que no quede impune.

En la misma línea, ha sostenido que la querella rebate los argumentos del Tribunal Supremo, que "cerró cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo", ya que España seis meses antes de publicar la ley de Amnistía se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que considera que la ley es "nula de pleno derecho".

"No buscamos venganza, buscamos justicia. Tenemos la esperanza de que prospere, que acepten al menos alguna querella e investiguen para garantizar que no se vuelva a repetir, porque los derechos humanos no se negocian", ha resaltado Ruiz, a la vez que ha advertido que, de no hacerlo, "el mensaje que se manda es que se hace un golpe de Estado, nos convertimos en el segundo país del mundo con más desaparecidos, roban 300.000 bebés incluso en democracia y aquí no pasa nada".

En caso de no conseguir justicia por parte de las instancias judiciales nacionales, González ha resaltado que "no van a cejar" y llegarán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "Llegaremos hasta donde haga falta".

Por su parte, Noguera ha respondido al diputado de Vox en Andalucía que llamó a los defensores de memoria histórica "buscadores de huesos", y ha destacado que se trata de un calificativo "incompleto": "Somos buscadores de huesos de personas asesinadas por defender la democracia", ha aseverado.

Asimismo, Galán ha relatado que la verdad siempre la han tenido, "oculta bajo seis metros de tierra, pero latente", y considera que solo podrán pasar página "eliminando esta anomalía democrática"; mientras que Navarro ha criticado que en la actualidad resurjan "políticos y partidos que exaltan sin vergüenza la época más oscura del país", y Balansà ha apuntado que piden justicia porque están "convencidos de que nuestra democracia es madura".