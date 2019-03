El Consistorio quiere cobrar una deuda de la Comunidad en pisos

La pelea jurídica entre Comunidad y Ayuntamiento por la tasa derivada de la retirada de vehículos de la vía publica ya tiene precio: 120 millones. Es lo que el Gobierno regional deberá pagar al municipal, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una disputa que se ha alargado diez años. Fuentes del área de Economía y Hacienda municipal aseguran que para cobrar la deuda lanzarán una propuesta de dación en pago: que devuelvan el monto en pisos vacíos. “Estamos dispuestos a explorar la posibilidad de satisfacer la deuda proponiendo que nos paguen en viviendas vacías del IVIMA para ponerlas en alquiler”.

El juzgado 33 de Madrid dio primero la razón, en 2009, a la administración regional en una cosa: estaba exento de pagar esa tasa cuando la retirada del vehículo estuviera ordenada por un juez o por autoridad administrativa.

La cuestión entonces se centró en determinar cuáles eran los efectos de esa sentencia. El Ayuntamiento entendía que todas aquellas liquidaciones que eran firmes —por no haberse recurrido hasta entonces— no estaban afectadas por la sentencia. La administración autonómica requirió el 24 de febrero de 2014 al Ayuntamiento que diera de baja todos los derechos económicos exigidos. Pero el Ayuntamiento se opuso. En primera instancia, el juzgado dio la razón al Ayuntamiento hace un año y, tras la apelación de la Comunidad, lo ha vuelto a hacer ahora. “Efectivamente, la sentencia de 2009 declara que la Comunidad no está obligada al pago de la tasa. Pero antes de que esa sentencia fuera firme el Ayuntamiento siguió practicando liquidaciones para lo cual, dada la falta de firmeza, tenía no solo derecho y competencia, sino también la obligación de llevarlo a cabo”, dicta la sentencia del pasado 25 de marzo. La Comunidad está obligada a pagar los más de 120 millones liquidados. “Ha sido un gran trabajo de muchos años de la asesoría jurídica y la agencia tributaria”, dijo ayer Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda.

