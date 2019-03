El ICS llama a los médicos a un paro para que se ceda la capilla del Macba al CAP

La propia Gerencia Territorial de Barcelona del Instituto Catalán de la Salud (ICS) convocó ayer a los sanitarios y administrativos de los centros de atención primaria (CAP) de la ciudad a un paro este miércoles en apoyo a sanitarios y vecinos del Raval que ocupan desde el jueves la capilla de la Misericordia. Los manifestantes reclaman la rescisión de la concesión del espacio al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y que se ubique allí el CAP Raval Nord.

La Gerencia Territorial de Barcelona del ICS ha tomado la iniciativa y ha movido ficha para mantener el pulso que, desde hace una semana, mantienen con su encierro en la capilla los sanitarios del CAP y los vecinos del barrio. El gerente del organismo, Rafael Ruiz, envió ayer un correo electrónico a los CAP en el que convocaba a los trabajadores “el miércoles 27 de marzo, a las 12, a un paro de 10 minutos en las puertas de todos los CAP de Barcelona”. En la misiva, Ruiz pedía que en todos los paros se realizaran fotografías para “publicarlas en las redes sociales”.

Barcelona en Comú sometió a votación en la Comisión de Economía de la semana pasad— la rescisión de la concesión de la capilla al Macba para iniciar, antes de las elecciones, los trámites para el futuro CAP del Raval. Solo la CUP apoyó la propuesta, por lo que no se aprobó. El pasado viernes, la alcaldesa Ada Colau anunció que volvería a forzar la votación en el pleno del próximo viernes.

Por su parte, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, continúa la presión a los grupos: “Si PSC y el PDeCAT no facilitan que la capilla acabe convirtiéndose en el CAP, estarán votando en contra de sí mismos, ya que en su día buscaron un espacio para el ambulatorio y no lo encontraron”, dijo. “En cuanto a ERC, es quien tiene la postura más incomprensible de todas. Por un lado, el informe de Salud dice que la opción óptima para el nuevo CAP es la capilla pero, el mismo partido, ERC, a nivel municipal exige que no votemos la ubicación hasta después de elecciones”, agregó.