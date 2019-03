“Lo que más temo es la subida de las temperaturas”

Irene Rubiera derrocha energía. Eso explica que esta madrileña de 19 años, estudiante de derecho en la Universidad Carlos III, haya impulsado en Madrid el movimiento estudiantil Fridays For Future, inspirado por el grito en defensa del medioambiente de la activista sueca Greta Thunberg que ha dado la vuelta al mundo. El rincón verde que más le gusta de la capital está en Chamberí; es su casa. Allí, las plantas “son parte de la vida familiar”. Está deseando cursar la asignatura de derecho medioambiental, porque es a lo que se quiere dedicar, aunque lamenta tener que gastar su tiempo en sacudir la conciencia de los políticos. “Ojalá se dedicasen a salvar el clima por sí mismos y no hubiera que estar dándoles caña”, cuenta.

¿Por qué surge su indignación?

Vemos que el acuerdo de París se firmó, pero no se está haciendo todo lo que se debería. Hay multitud de informes que dicen que no vamos por buen camino. No vamos a tener un futuro por el que aspirar. Y este es un mensaje que cuando tienes 18 años cala y piensas: “A los 30, ¿en qué planeta voy a vivir?”. Estamos aterrorizados.

¿Qué es lo que más miedo le da del cambio climático?

La subida de las temperaturas. Si sube más en verano no podremos salir a la calle. Y en Madrid me preocupa muchísimo la contaminación; no quiero ir con mascarilla por la calle.

¿Qué medidas pide a los políticos?

No pido medidas, pido que se escuche a los científicos. Tengo 19 años y no sé cuáles son las correctas. Pero sé que hay muchos científicos más listos que yo que saben qué hay que hacer para contrarrestar el cambio climático.

¿Cómo inicia el movimiento?

Mi abuela me puso un vídeo en Facebook de Greta Thunberg y me dio mucha vergüenza que nadie en España se sumara. Y dije: “Pues si no hay nada, lo monto yo”. Creé una cuenta de Twitter, un grupo de WhatsApp y desde entonces solo hemos crecido exponencialmente con gente que quería unirse. Me he manifestado antes por la ley Wert y por el 8M, pero es la primera vez en la vida que organizo un movimiento. Y bueno, mis padres me están apoyando un montón.

¿De qué manera?

Me animan. Mi madre es canaria y mi padre es de Asturias; mar y montaña. La naturaleza siempre ha sido importante para nosotros; y ellos me han educado para defender aquello en lo que creo. Aunque mi madre a veces se queja de que la casa parece una pancarta, porque tengo ahí mi base de operaciones.

¿Y sus profesores?

Algunos han mencionado el movimiento en clase para que coja repercusión.

¿Qué van a hacer para pelear por el medioambiente?

Queremos seguir manifestándonos todos los viernes y copiar cosas como las que hacen nuestros compañeros en Málaga, que han organizado batidas de limpieza de playas.

En Madrid no hay playa…

Hemos pensado en limpiar el pantano de San Juan, que está lleno de basura. Seguro que en una mañana unos cuantos jóvenes lo podemos limpiar. Y montar puestos informativos que animen a usar más el transporte público y menos el coche.

¿Cómo se imagina la ciudad en el futuro?

Con más verde. Hay muchas zonas urbanas que no están en uso ahora mismo, y se podrían plantar huertos urbanos, que son geniales. Y con placas solares en los edificios, al menos en los públicos. Se pueden hacer muchas cosas en una ciudad tan guay como Madrid.

¿Cuáles son sus gestos por el clima?

Tengo pastillas sólidas de jabón, porque así no consumo botellas de plástico. Intento no usarlos. Y me fijo, cuando compro cosas, en que sean de una compañía que no tiene un gran impacto ambiental.

¿Hay algún culpable de esta situación?

No es culpa de nadie. Tampoco estamos echando la culpa a las generaciones anteriores. Entendemos que todo esto es muy complicado y que simplemente nos ha tocado a nosotros.

¿Dónde se ve dentro de un mes?

Haciendo los exámenes finales de la carrera. La vida mientras tanto sigue, ese es el problema. Que yo no debería estar haciendo esto. Debería estar estudiando mi carrera y quedando con mis amigos. Espero que lleguemos a unos políticos que se den cuenta de que sus hijos les están pidiendo a gritos que hagan algo.

El golpe de efecto de Fridays For Future La joven activista sueca Greta Thunberg pidió a los estudiantes de todo el mundo que se manifiesten cada viernes frente a su ayuntamiento más cercano con un cartel, hagan una foto y la publiquen en las redes sociales con los hashtags #FridaysForFuture y #ClimateStrike.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram