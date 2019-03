El tiempo pasa en contra del Doctor Music Festival

Cada día que pasa el Doctor Music festival tiene más complicado asentarse en las campas de Escalarre, ya que el segundo informe que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha de enviar a la Confederación Hidrográfica del Ebro aún no se ha cursado, según declararon a este diario fuentes de la segunda entidad. La ACA emitió un primer informe negativo para la celebración del festival por tener lugar éste en zonas inundables y “dada la vulnerabilidad de la seguridad de las personas frente a las posibles avenidas derivadas de su localización”. A ese informe la promotora de conciertos Doctor Music, organizadora del festival, presentó alegaciones, que son las que ahora mismo se estarían valorando en la ACA a fin de enviar un informe definitivo.

Fuentes del departamento de Territorio y Sostenibilidad, que es quien ha asumido el tema dada su repercusión, declinaron hacer y remitieron a un comunicado oficial que se emitirá "cuando se haya tomado una decisión". La cuestión es que el tiempo pasa, y a falta de cuatro meses para la celebración del festival los días 11, 12, 13 y 14 de julio aún no dispone de los permisos necesarios, ante lo que la propia ACA recogió en su primer informe, es decir, los riesgos de inundación de la zona, amparándose en unas leyes y normativas hidrográficas que no existían cuando el festival realizó sus primeras ediciones en las campas de la Guingueta, Esterri d'Àneu y Escalarre, hace 24 años.

El pesimismo sobre la celebración del festival es palpable en la zona, tal y como indicó el alcalde de Esterri D'Aneu, una de las localidades que aporta más terrenos al festival, Josep Antoni Cervós: "En estos momentos la información es incierta y sabremos algo en los próximos días. De momento, puedo adelantar la indignación en el territorio ante la falta de colaboración de la administración, que no ha ayudado en la tramitación de los permisos."

El principal lastre del festival es la aludida peligrosidad de las zonas inundables, de carácter catastrófico si se produjesen en una zona que espera la presencia de miles de asistentes. En este sentido, Cervós indicó: "Me consta que en sus alegaciones el festival planteó la reubicación de servicios, ya que la zona de celebración es enorme, pero ignoro si estas variaciones serán consideradas como suficientes por la ACA”. Preguntado por si en estas alegaciones se contemplaba el traslado del festival a otra zona próxima no inundable, el alcalde respondió que no. Por su parte Joan Vázquez, presidente de la asociación ecologista IPCENA, se mostró taxativo: “La Confederación Hidrográfica resolverá en base al sentido del informe de la ACA, y dadas las características de la zona, su margen de maniobra para aceptar las alegaciones de los promotores del festival son mínimas". Vázquez acusó a la promotora del festival de "prepotencia", ya que "comenzó a vender entradas antes de disponer de los permisos necesarios, quizás confiando en que el impacto económico en la zona abriría puertas". En el hipotético caso de que la ACA variase su dictamen ante las alegaciones de Doctor Music y posteriormente la Conferencia Hidrográfica del Ebro avalase esta variación permitiendo la celebración del festival, Vázquez se reservó el derecho a emprender todo tipo de acciones de protesta para impedir su celebración.

Así las cosas, y en el caso más que probable de que los informes sean negativos, al festival se le abren dos opciones, la cancelación o su traslado a otra zona. Esta última parece la más factible, ya que Doctor Music ha ido confirmando la actuación de nuevos artistas, y resultaría suicida hacerlo sin disponer de una nueva ubicación, probablemente cercana a Barcelona. Entre los recintos que podrían barajarse está el circuito de Montmeló.