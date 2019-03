La protesta global contra el cambio climático prende en Valencia

Centenares de jóvenes se han concentrado este viernes en la plaza de la Virgen de València en respuesta a la convocatoria internacional lanzada por el movimiento estudiantil Fridays for future, inspirado en la joven sueca Greta Thunberg, que reivindica acciones políticas contra el cambio climático. Los jóvenes han iniciado la concentración con nueve golpes a un bombo, en referencia a las nueve especies que se calcula que mueren por hora.

El núcleo que está organizando el movimiento en la capital valenciana calcula que han acudido a la concentración "cuatro veces más personas" de las que asistieron a la primera manifestación celebrada el pasado 1 de marzo, a la que acudieron unas 150.

El grupo valenciano se ha coordinado con el grupo de protesta europeo y piensa repetir todos los viernes la convocatoria en la misma plaza [hoy, los estudiantes de la ciudad de Valencia estaban de vacaciones por las fiestas falleras]. Después de la concentración, un grupo de manifestantes han celebrado una asamblea para hablar de la concentración y de los actos que preparan para los próximos días.

"Alzamos la voz porque aquí ya no hay quien respire. Porque los Gobiernos serán señalados como los causantes de 800.000 muertes prematuras por efectos de la contaminación. Porque, sí, la contaminación mata. También lo hacen los fenómenos meteorológicos como inundaciones, sequías, olas de calor, olas de frío, episodios que se prevén cada vez más intensos", ha dicho la joven que ha leído el manifiesto con el que ha terminado la concentración.

En pancartas y carteles podían leerse mensajes y lemas en valenciano, castellano e inglés como "Hay más plástico que sentido común", "Love our mother", en referencia a la Tierra, o "No hi ha un planeta B [No hay un planeta B]".

La portavoz Rebeca Vicent ha acusado a la clase política de no "tomarse en serio el cambio climático", por lo que el movimiento Fridays for Future han exigido que se aplique una justicia climática de inmediato, además de medidas de adaptación y mitigación de las consecuencias de las transformaciones climáticas. "Ni un grado más, ni una especie menos", han coreado los manifestantes.

La manifestación, plagada de pancartas de denuncia por la falta de medidas contra el cambio climático, se ha mezclado con el ambiente fallero que existe en la calle. Representantes de partidos políticos como PSPV-PSOE y Compromís se han sumado a la protesta.