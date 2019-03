Cifuentes se queda muda

Cuando Cristina Cifuentes llega a la Asamblea de Madrid, rodeada de flashes y de preguntas de los periodistas, apenas pronuncia dos palabras: "Buenos días". Luego, se queda muda. La expresidenta regional está convocada como compareciente en la comisión de investigación del caso máster. Los partidos de la oposición quieren saber cómo obtuvo el título que acabó provocando su caída. Tienen decenas de preguntas para ella: ¿Acudió a alguna clase? ¿Hizo el trabajo final? ¿Lo defendió? ¿Presionó a la universidad para que tapara el caso? ¿Envió a algún emisario a esa institución para que intermediaria? Las cuestiones se agolpan al mismo ritmo que se endurece el gesto de Cifuentes, para la que la fiscalía solicita tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de falsedad documental, al considerala inductora de la falsificación del acta con la que intentó demostrar que había defendido el trabajo final de máster. Y entonces, por fin, la expresidenta habla.

"Se trata de una materia que está en sede judicial, donde además ya he dado respuesta a todas y cada una de las preguntas relacionada con la misma", dice. "Por tanto es una materia sobre la cual, siguiendo el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme. (...) No voy a efectuar declaración ninguna ni a contestar pregunta alguna".

Cuatro años después de que Mariano Rajoy la eligiera como candidata a la presidencia de la Comunidad, Cifuentes ha vuelto a la Asamblea despojada del aura de poder que le rodeó. Ya no es delegada del Gobierno en Madrid. Ya no es la presidenta de la región. Y ya no dirige el PP regional, eterno contrapeso del nacional, corazón del partido y auténtica punta de lanza electoral de la formación conservadora.

Todo eso empezó a evaporarse cuando eldiario.es avanzó que el título de máster que había obtenido Cifuentes en el Instituto de derecho público de la Universidad Rey Juan Carlos estaba plagado de irregularidades. Tras largas semanas de pelea para defender su continuidad en el poder, un viejo vídeo que la mostraba protagonizando un supuesto hurto en un supermercado acabó por provocar su dimisión. Y su salida causó un terremoto que aún hoy sigue activo.

Sin su gran referente, el PP madrileño, que gobierna la región desde hace casi un cuarto de siglo, ha quedado descabezado. Al frente de la organización está ahora una desconocida, Isabel Díaz Ayuso. Sus bases electorales están amenazadas por la irrupción de Vox y el auge de Ciudadanos. Y nadie puede asegurar ya que el PP vaya a mantener el Gobierno que convirtió en su bandera tras las elecciones de mayo.

Casi un año después, Cifuentes sigue en fuera de juego. Mientras aguarda a la resolución del caso judicial, escucha cómo las preguntas de Ciudadanos, Podemos y PSOE se agolpan sin obtener respuesta.

