Chema Dávila: “Nunca ha habido igualdad de condiciones con un candidato del aparato”

Chema Dávila (Madrid, 47 años) se enfrenta en las primarias socialistas al exseleccionador Pepu Hernández y al veterano dirigente Manuel de la Rocha. El concejal y secretario general de la agrupación de Centro, donde recibe a EL PAÍS, asegura que si el PSOE hubiese elegido como candidato al Ayuntamiento de Madrid a Josep Borrell o Cristina Narbona él no habría competido con ellos. “Pero teniendo en cuenta a la persona que han elegido y al resto de candidatos, decidí dar el paso”.

P. ¿Qué quiere decir “teniendo en cuenta a esa persona” [en referencia a Hernández]?

R. El planteamiento que había en principio es que fuese una persona de primer nivel, que realmente fuera una figura indiscutible y en ese caso, entendía que lo que tenía que hacer era ponerme a su disposición. Pero yo tengo un proyecto para Madrid y puedo ejercer mejor la responsabilidad de ser cabeza de lista por el PSOE.

P. ¿Es porque no es del PSOE?

R. No tengo ningún problema con los independientes, pero hay independientes e independientes. Ángel Gabilondo tiene un bagaje y una experiencia que le hacen un candidato excepcional. Los independientes tienen que tener cierto bagaje y cierta experiencia. Si no la tienen, está bien incorporarlos al proyecto, pero no tienen por qué liderarlo.

P. ¿Está habiendo igualdad de oportunidades en las primarias?

R. Siempre ha habido candidato del aparato en todas las primarias. En este caso está clarísimo. La militancia ha demostrado que a veces ganan y a veces no. Nunca hay igualdad de oportunidades con un candidato del aparato.

P. ¿Invitó al secretario general del PSM, José Manuel Franco, a su presentación como candidato?

R. Invité a toda la militancia de Madrid; hice una convocatoria en redes sociales. No le invité personalmente como no invité a la Ejecutiva regional ni a los diputados o concejales. Cuando hacemos primarias nos lo tenemos que creer. Solo invité a Ángel Gabilondo porque no es militante.

P. Si Pepu Hernández es candidato del aparato, ¿usted de qué es candidato?

R. Soy un candidato que se presenta para protagonizar un cambio en la ciudad de Madrid. Le pido a la militancia que escuche a las tres personas que nos presentamos y que evalúen quién es el más capacitado para cambiar la ciudad.

P. ¿Se siente capaz de remontar los resultados del PSOE?

R. Sin ninguna duda. Vivimos un momento extremadamente líquido que cambia según la convocatoria electoral. Tenemos que ganar las generales del 28 de abril, porque nos estamos jugando la convivencia en este país y Pedro Sánchez es la persona que mejor representa una España dialogante y de futuro. Vamos a sacar un resultado espectacular en Madrid y eso nos va a servir de impulso para las municipales. Hay mucha gente descontenta con la gestión de Manuela Carmena, colectivos, vecinos… Así que si el proyecto es ilusionante, podemos ganar. No podemos plantearnos venir aquí a aprender. Gestionar la vida de 3,2 millones de personas requiere experiencia, capacidad de trabajo y un proyecto consistente.

P. En la carrera de los avales usted ha sido el último.

R. Los considero como un paso para presentarse, no una carrera. Lo importante es que se voten dos candidatos en la segunda vuelta.

P. ¿Habrá debate a tres?

R. Confío en que sí. Le viene bien al partido. La gente tiene derecho a conocer qué pensamos cada candidato y cómo nos desenvolvemos. Lo que tenemos enfrente es muy duro, la peor derecha de Europa, gente que no tiene ningún prejuicio en mercadear con los derechos de mujeres para llegar a las instituciones, como han hecho Ciudadanos y PP al pactar con Vox en Andalucía. Si los tres suman, van a pactar. Y si Ciudadanos veta el proyecto de Pedro Sánchez a nivel nacional, no tengo nada que pactar con ellos.

P. ¿Cree que Pepu podría tirar de la ilusión del PSOE?

R. Podría integrarse en un equipo y hacer una aportación muy importante. Pero si queremos recuperar la ilusión de la gente tenemos que tomarnos Madrid en serio.

P. ¿Qué proyecto tiene para Madrid?

R. La primera medida que tomaría como alcalde sería reunirme con el movimiento feminista porque tenemos que luchar por la igualdad real. Tenemos que trabajar en la desigualdad territorial, en la sostenibilidad como un planteamiento muy amplio, en la descentralización y en la vivienda, que es uno de los problemas cruciales en Madrid.

P. ¿Qué balance hace de esta legislatura?

R. Se ha detenido el expolio público que hubo con el PP y la corrupción, pero también hay una sensación de oportunidad perdida. No se ha producido el cambio que la ciudadanía votó después de 26 años de PP.

P. ¿Qué responsabilidad tiene el PSOE en eso?

R. En su momento decidimos de forma inequívoca apoyar un cambio en la ciudad de Madrid. Creo que nuestro error fue no haber entrado en el Gobierno municipal. Esa decisión que tomó el partido socialista fue un error político que nos ha dejado en una situación muy complicada, de no ser gobierno ni oposición.

P. ¿Va su contra haber sido parte del grupo municipal?

R. El área donde he ejercido mi responsabilidad, Medio Ambiente y Movilidad, ha sido de las más dinámicas, aunque las actuaciones no se han hecho al ritmo que nos habría gustado.

<CW-21> ¿Invitó al secretario general del PSM, José Manuel Franco, a su presentación?





Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram