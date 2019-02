Sánchez justifica su apoyo a Hernández: “El militante elige pero la dirección no se desentiende”

Ferraz y La Moncloa se han volcado este domingo sin disimulo, incluso con un entusiasmo poco habitual en el PSOE, en la presentación de Pepu Hernández, el candidato escogido por Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid. Una apuesta en la que el presidente del Gobierno y primer secretario general de los socialistas elegido en primarias se juega mucho. Y por eso todo estaba medido al detalle, hasta la presencia de Juan Barranco, que en 1989 fue el último alcalde socialista de la capital. Una marca que cumple 30 años. "El militante elige pero no implica que la dirección se desentienda de hacer proyectos ganadores", ha justificado Sánchez su apoyo expreso y ha insistido en que el proceso de primarias será garantista.

La preocupación por la imagen de neutralidad perdida, sumada a las contradicciones en el relato que convirtió a Sánchez en el candidato de la militancia frente al aparato de Ferraz, ahora bajo su control total, se han apreciado este domingo en las intervenciones en el teatro de La Latina de Madrid de todos los oradores que han precedido al hombre que dirigió al baloncesto español a proclamarse campeón del mundo en 2006. Hernández se ha comprometido a su vez a "ayudar toda la legislatura", esto es, que no renunciará al escaño si no es investido alcalde y continuará a diferencia de antecesores recientes como Miguel Sebastián, que en 2007 ni cogió el acta de edil.

Las explicaciones constantes del respaldo a Hernández han caracterizado el acto. Las principales, la de Sánchez. "Será un proceso donde cada cual va a poder respetar su derecho a ser votado y a votar. Pero también hay un derecho, el de cada uno de los militantes a poder posicionarse, también el mío, a cuál es el mejor candidato. Si Pepu está aquí es por la petición que le he hecho", ha observado el presidente, que ha reiterado que el explícito apoyo a su candidato no choca con los principios del "nuevo PSOE" que surgió de su victoria en las primarias de 2017 frente a Susana Díaz.

"El 39º congreso, en términos históricos, reivindicó un nuevo PSOE, el PSOE de la militancia, y surgió como consecuencia de un momento traumático, de una encrucijada en la que se sumió la política. Teníamos que validar a un presidente [la investidura de Mariano Rajoy] y esa decisión se tomó en un comité federal, a puerta cerrada, sin aportación de la militancia. Y dijimos que esta era la última vez que iba a ocurrir esto. Que la elección iba a ser sometida al sufragio de todos y cada unos de los militantes", ha argumentado el presidente del Gobierno.

El secretario general de la federación socialista de Madrid, José Manuel Franco, también ha lanzado el mensaje de que las primarias no serán de parte. "Que a nadie le quede la menor duda de que van a ser limpias y transparentes. Que gane quien tiene que ganar. Las primarias son para elegir al mejor candidato. Quien lo ponga en duda está cometiendo un gran error. La ejecutiva federal y regional tienen potestad para suprimir las primarias, ¡pero cómo vamos a hacerlo si Pedro Sánchez fue elegido en un ejercicio modélico!", ha subrayado. "Si otros precandidatos me lo piden, como secretario general también estaré en su presentación", ha destacado Franco.

Ya van por tres aspirantes. Marlis González Torres, una desconocida militante de Chamberí, se ha sumado este domingo a Manuel de la Rocha —que adelantó su candidatura en octubre— y Chema Dávila, responsable de la agrupación de Centro.

"Ser independiente no es ser indiferente"

"La política nunca me ha sido ajena. En ocasiones me he planteado afiliarme al PSOE pero la independencia no es indiferencia. No tengo carné pero soy socialista de corazón y de pensamiento. Mis valores son la solidaridad, tolerancia y respeto. Creo en los valores colectivos y ganar no puede ser únicamente un objetivo, hay que ofrecer un proyecto de soluciones", se ha presentado Hernández entre aplausos.

El teatro de La Latina estaba lleno una hora antes del inicio del acto, en el que el exseleccionador de baloncesto ha recibido el respaldo de los principales prebostes, desde el presidente del Gobierno y líder del partido a la vice secretaria general, Adriana Lastra, y el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Hernández ha sido recibido entre vítores y aplausos por un millar de militantes y simpatizantes. También le han arropado la ministra de Industria, Reyes Maroto, que hasta casi el final fue uno de los nombres que barajó Sánchez para la alcaldía; la portavoz municipal, Puri Causapié; y el candidato a la Comunidad y también independiente Ángel Gabilondo. "No estoy para apoyar ni dejar de apoyar, le conozco poco pero seguro que es una persona estupenda. Yo voy a ir a todos los actos de todos los candidatos porque yo respeto el proceso de primarias. Vengo a escuchar porque Madrid es decisivo para la Comunidad y para España", ha observado el exministro de Educación.

La dirección de la federación madrileña ha movilizado a cuadros, militantes y simpatizantes que incluso no eran de la ciudad de Madrid. Hasta han acudido alcaldes como los de Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Aranjuez. La Moncloa también se ha implicado de lleno. Lo atestiguaba la presencia de Iván Redondo. El jefe de gabinete de Sánchez no se prodiga por lo habitual en los actos del PSOE. Y el de hoy no lo era. "Ser independiente no es ser indiferente", se ha despedido Pepu Hernández.