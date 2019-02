Sánchez exige a Casado y a Rivera “lealtad al Estado” ante la crisis en Venezuela

Javier Lambán y Pedro Sánchez en el mitin del PSOE en Zaragoza. En vídeo, Sánchez relaciona la caída del PP en las encuestas con su acercamiento a VOX. JAVIER CEBOLLADA (efe) | atlas

Pedro Sánchez ha reclamado al PP y a Ciudadanos que no contribuyan a polarizar aún más a la sociedad con sus críticas constantes al Gobierno en la crisis territorial en Cataluña o por la estrategia seguida en Venezuela. "Sé que es imposible que Casado y Rivera apoyen al Gobierno pero les exijo que sean leales con el Estado", ha afirmado en un acto del PSOE en Zaragoza en el que ha hecho un llamamiento a la "moderación" y al "sentido común" a diez días del inicio del juicio de los líderes independentistas del procés. Sánchez también les ha pedido de nuevo que permitan que las cuentas públicas de 2019 salgan adelante de una manera activa o pasiva. "Votar en contra no es una opción. Exijo a la oposición que permita con su voto afirmativo o la abstención la aprobación de los Presupuestos".

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas ha recalcado que mientras él, Angela Merkel y Emmanuel Macron han sido capaces de consensuar una posición común sobre Venezuela pese a pertenecer a tres familias europeas distintas —socialdemocracia, democracia cristiana y liberales— "en España no es posible". Los líderes del PP y de Ciudadanos exigieron el reconocimiento inmediato de Juan Guaidó como presidente interino frente a Nicolás Maduro. El Gobierno optó por consensuar una posición común de la Unión Europea. Tras dar un plazo de ocho días al régimen chavista para que acepte la celebración de unas elecciones libres y con garantías internacionales, este lunes se formalizará el reconocimiento de Guaidó.

El mejor antídoto contra la influencia que pueda tener la extrema derecha en la formación de gobiernos municipales y autonómicos el 26 de mayo es la movilización del electorado progresista, ha reiterado Sánchez ante unas 800 personas, en su mayoría de mediana edad. "La banalización de la violencia de género y otras libertades que hace la extrema derecha y que sigue la derecha tiene que reforzar nuestra movilización", ha aseverado durante la presentación de Pilar Alegría como candidata al Ayuntamiento de Zaragoza —la ciudad nunca ha tenido una alcaldesa socialista, aunque sí alcalde— y de Javier Lambán, que se presenta a la reelección como presidente de Aragón. Sánchez ha sido el único de los oradores que ha situado a Ciudadanos dentro de las "tres derechas" junto al PP y Vox, término acuñado por el pacto que ha hecho posible el cambio en la Junta de Andalucía después de 36 años de Gobiernos socialistas. Frente a la mala relación entre los líderes de PSOE y Ciudadanos —Rivera planteará las elecciones de mayo como un "plebiscito contra el presidente del Gobierno— cada vez son más los responsables territoriales del PSOE que contemplan los acuerdos poselectorales con Ciudadanos como alternativa al desplome que todos auguran de Podemos.

Frans Timmermans, candidato de los socialdemócratas a la presidencia de la Comisión Europea, que participado junto a Sánchez en el acto de Zaragoza, ha insistido en que los pactos con la extrema derecha no son una opción. "En las próximas elecciones nos jugamos el alma de Europa. No es una exageración, es una realidad, frente a quienes quieren volver al pasado... Sabemos que el pasado fue muchísimo peor, pero no hay que contribuir a su victimismo", ha advertido. La receta para impedir el auge de la ultraderecha pasaría por presentar un proyecto alternativo a sus potenciales votantes. Timmermans considera que lo que más mueve a estos potenciales votantes es el temor por sus expectativas de futuro y no una ideología extremista. "La lucha de la UE es una lucha constante por superar la guerra y el nacionalismo, que es como el alcohol: produce un estado de euforia seguido de una resaca muy larga", ha concluido el socialdemócrata holandés tras sentenciar que "nunca se puede ser cómplice de los racistas, los machistas y los homófobos".