Las primarias del PSOE en Madrid serán a tres bandas: De la Rocha y Dávila entregan los avales

Los precandidatos a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid, Manuel de la Rocha y Chema Dávila, han conseguido los apoyos suficientes para pasar a la siguiente fase del proceso de elecciones internas el 9 de marzo, como ya hizo este lunes Pepu Hernández, el candidato lanzado y apoyado por Pedro Sánchez. La candidatura de Rocha ha presentado 450 apoyos y la de Dávila, 370, por encima del mínimo exigido de 266. La cuarta precandidata, Maris González, se ha quedado fuera del proceso porque no ha logrado los avales mínimos necesarios.

Rocha, exalcalde de Fuenlabrada y exconsejero regional, ha manifestado que hay militantes que le han trasladado que supuestamente han recibido "presiones" para no avalar su candidatura, pero ha rechazado señalar de donde provendrían. "Muchos militantes se sienten presionados para no avalar. pero me han dicho que van a avotar, porque el voto es secreto", ha manifestado al entregar sus apoyos en la sede del PSOE de Madrid en la calle Buen Suceso. Como ha recordado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo menos avales que su contendiente, Susana Díaz, en las primarias de 2017 pero "el voto secreto arrasó, y por eso hoy es secretario general", ha dicho.

El concejal Dávila, que se ha digirido ante la prensa antes de comenzar el pleno del Ayuntamiento, se ha mostrado "optimista" sobre sus posibilidades y ha asegurado que se ve en la segunda vuelta. El candidato se ha mostrado partidario de que los candidatos debatan varias veces y en diferentes formatos y ha defendido la transparencia para que los militantes emitan un voto informado. Licenciado en Psicología, es también secretario general de la agrupación socialista de Centro. Se dedica a temas de Movilidad y Medio Ambiente en el grupo municipal y ejerce como concejal del distrito Centro, Moratalaz, y Fuencarral el Pardo.

La sexóloga y coach Marlis González, militante de Chamartín, se ha quedado fuera del proceso. "La experiencia vivida en estos últimos días ha sido muy valiosa y enriquecedora", han señalado fuentes de su equipo a Efe. Entre otros aspectos, han destacado que "se ha iniciado una senda que dará sus frutos en el futuro cuando, en cada proceso de primarias, haya siempre un militante de base y una mujer que den un paso al frente para mostrarse a los militantes y a los electores".

Los candidatos deben reunir al menos los avales del 5% del censo de la federación madrileña (5.313 afiliados, a 21 de mayo de 2018), que son 266, y un máximo equivalente al 10% (531). El candidato del aparato, Pepu Hernández, presentó este lunes 531.

Después de comprobar la validez de los apoyos recibidos, los aspirantes se convertirán en candidatos oficiales este miércoles, 27 de febrero. Según el reglamento de las primarias, tendrán entonces apoyo del partido en forma de espacio físico (un local), virtual (un hueco en la web) y con una cuenta bancaria en la que podrán recoger donaciones. Las normas prevén también que participen al menos en un debate para defender sus propuestas.

La votación de las primarias se celebrará el 9 de marzo en primera vuelta. Si ningún candidato supera el 50% de los apoyos, habrá una segunda vuelta el día 16.

