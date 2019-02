El Rey reivindica en Barcelona ante Torra que España es una democracia plena

Felipe VI aprovechó este domingo su intervención en la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona para reivindicar España como una de las democracias más sólidas del mundo. Es la primera vez que el monarca comparte mesa con el presidente de la Generalitat Quim Torra, justo en pleno juicio contra los líderes del procés. El president y la alcaldesa Ada Colau se ausentaron por un momento para no participar en el saludo protocolario al Rey.

En esta tradicional cena no sólo cambió el escenario, que se mudó del Palau de la Música al Museo Nacional de Cataluña (MNAC), en el Montjuïc. También lo hizo el tono. Con el juicio en el Tribunal Supremo a los exmiembros del Govern por presuntos delitos de rebelión sedición y malversación de telón de fondo no era descartable una alta tensión en los discursos y los gestos. Pero no fue así. Al tradicional mensaje de colaboración entre Administraciones para sacar adelante una de las ferias más importantes del mundo, se sumó el mensaje del Rey en apoyo a las instituciones españolas. Torra, por su parte, recordó al expresidente Carles Puigdemont.

“España se ha convertido, por derecho propio, en una de las 20 democracias plenas más reconocidas internacionalmente, y nuestra democracia ha alcanzado en términos reales, el más alto nivel de prosperidad y bienestar en toda nuestra historia”, dijo Felipe VI durante su discurso, que hizo en castellano, inglés y catalán. Tras loar “el gran consenso” de la Transición y los 40 años de la Constitución, recordó que el Estado “disfruta de sólidas instituciones y fortaleza políticas y económicas”.

La referencia al estatus de la democracia en España no es gratuita. Dentro del independentismo sentó muy mal que Felipe VI se refiriera la semana pasada a las declaraciones de los políticos catalanes que están siendo juzgados. “No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima de la ley”, dijo el monarca. La pelea internacional por la imagen de la democracia española ha implicado que tanto los independentistas como el Gobierno hayan desplegado esfuerzos diplomáticos para ganar apoyos. De ahí que desde la Casa Real no se quisiera desaprovechar semejante vitrina.

Torra, que hizo también su discurso en inglés, sólo hizo una breve referencia al expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, al que recordó como uno de los anfitriones de este evento en 2017. “Me gustaría recordar lo y a los miembros de su Govern que no pueden estar con nosotros hoy”. El president vino acompañado del consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, que el año pasado no participó en el evento.

La alcaldesa Colau, por su parte, se refirió a la necesidad de que el desarrollo tecnológico, que implique “valores republicanos” y que deriven a un mundo “más inclusivo, democrático y feminista”. Ninguna mención a la actual situación política en Cataluña. En nombre el Gobierno central asistieron los ministros Nadia Calviño –en nombre del presidente Pedro Sánchez-, Meritxell Batet y Pedro Duque.

Torra y Colau sí han querido marcar perfil evitando participar en el saludo protocolario al Rey a su llegada al MNAC. A diferencia del año pasado, la montaña estaba blindada y esta vez el recibimiento no se hizo con el ruido de silbatos y caceroladas como ruido de fondo. El president y la alcaldesa llegaron pronto al Museo –Torra llevaba el lazo amarillo y Puigneró una corbata de ese mismo color- y hablaron un momento con la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat y con directivos de Fira de Barcelona. Justo antes de que llegara el monarca, primero Torra y después Colau entraron al recinto evitando saludar al Rey.

Posteriormente, los tres sí se saludaron al tomar asiento en la mesa principal de la cena, junto con los directivos de GSMA, la patronal mundial de la tecnología móvil. Se trata de la primera vez que Felipe VI y Quim Torra comparten una mesa. La última vez que se habían visto fue en agosto, en los homenajes a las víctimas de los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils.

Torra y su Gobierno se han caracterizado por su beligerancia hacia la figura del Jefe del Estado. En la pasada edición del Mobile World Congress estaba en efecto la intervención de la Generalitat derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Como aún no se había conformado un nuevo Ejecutivo catalán la máxima representación catalana recayó sobre el presidente del Parlament, Roger Torrent, que junto a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau evitaron participar en el saludo protocolario al monarca.