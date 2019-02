Esperar un año para ver al psicólogo

A poco más de un mes para el cierre de la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, previsto para el 21 de marzo, el Gobierno de Ángel Garrido intenta esprintar para lograr la aprobación de la ley de farmacia —que flexibiliza los horarios de estos establecimientos— y de salud pública —que apuesta por limitar las barras libres de alcohol e impulsa que las máquinas que venden comida reserven un porcentaje de su oferta a comida saludable—.

Sin embargo, el futuro de los dos proyectos legislativos está en el aire porque el Ejecutivo quiere aprobarlos en lectura única, para acortar el proceso, y Ciudadanos, su único socio, se opone, porque quiere que se debatan las enmiendas que podrían mejorar los textos.

“No podemos saltarnos el trámite parlamentario porque unos colegios profesionales hayan llegado a un acuerdo, porque las leyes no las hacen ellos, las hacen los parlamentos, y si hiciéramos eso, el mensaje sería deplorable”, explicó una fuente de Ciudadanos sobre la ley de farmacia, que tiene el apoyo de los colegios de farmacia y enfermería. “Se han hecho avances en ese texto, pero no vemos la urgencia de saltarnos el procedimiento y dar la impresión de que el trabajo parlamentario es una filfa”, añadió este interlocutor, que subrayó que aún falta que la dirección de Ciudadanos en Madrid tome una decisión definitiva. ¿Y la ley de salud pública? “Si no hay una situación de emergencia, no hay que ahorrarse trámites parlamentarios”, respondió este representante del partido de Albert Rivera.