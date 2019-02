El PDeCAT apuesta concurrir a las generales como Junts per Catalunya

La dirección del PDeCAT ha decidido que la mejor fórmula para concurrir a las elecciones generales del 28 de abril es con la marca de Junts per Catalunya, la misma que utilizó para los comicios del Parlament del pasado 21 de diciembre y que se va a emplear en los de las municipales. David Bonvehí, presidente del partido, ha subrayado que esa ha sido una marca de "éxito" y ha revelado que los neoconvergentes se dan una semana para aprobar la filosofía, la fórmula electoral y el calendario de las primarias.

Tras la celebración de la ejecutiva del partido, Bonvehí ha afirmado que los neoconvergentes escucharán a todo el "espacio ideológico", un eufemismo que ha utilizado para no hablar directamente de La Crida de Carles Puigdemont, aunque la ha acabado mencionado también junto a ERC e independientes. El líder del partido ha confirmado que no piensa presentarse como candidato en ninguna de las elecciones. La intención es que se postulen como candidatos asociados e independientes. La candidatura de Barcelona, ha dicho, está ya muy avanzada.

La dirección de los neoconvergentes ha abordado el veto de los presupuestos y el riesgo de que el 28 de abril faciliten la llegada a La Moncloa de las tres formaciones de la derecha. Tras ser preguntado si habían calibrado ese riesgo, Bonvehí ha señalado: "Todo el mundo tiene opinión sobre como afectaran las generales a las municipales. No en tono de critica pero si que estas elecciones no estaban en el calendario. Hay opiniones de toda índole. Es evidente que impactan y se han hecho las oportunas reflexiones, que no revelaré". El líder del partido sí que ha urgido al Govern a desencallar el proyecto de Presupuestos "Este Gobierno los necesita. Insistimos a todos los consellers y al Govern en general que no cierren la puerta en ningún caso. Los municipios nos los piden. No bajaremos nunca de ese barco".