La Crida de Puigdemont planea concurrir a las autonómicas

El PDeCAT y la Crida, el partido que impulsa Carles Puigdemont, no han acordado aún qué fórmula utilizarán para concurrir a las elecciones generales del próximo 28 de abril aunque es probable que utilicen la marca de Junts per Catalunya, registrada por los neoconvergentes y que es ahora su marca en el Parlament. La Crida siempre ha dicho que no piensa concurrir en las elecciones pero este domingo, su secretario general, el diputado Toni Morral, en una entrevista en Europa Press, reveló que desean concurrir a unas futuras elecciones catalanas como “paraguas” de los partidos independentistas que quieran cumplir con el mandato del 1-O.

La revelación de esa estrategia choca frontalmente con la dirección de los neoconvergentes. David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ya avisó hace dos semanas de que su partido quiere mantener una buena relación con La Crida —está nutrida por políticos que comparten militancia— pero que le plantará cara en el supuesto de que quieran actuar como partido y participar en una contienda electoral. “Creo que debemos tener protagonismo en las próximas nacionales”, afirma en la entrevista Morral en alusión a los comicios autonómicos. Todos los partidos soberanistas y también los de la oposición dan por hecho que esas elecciones serán poco después de que el Tribunal Supremo dicte sentencia aunque el president Quim Torra se desmarcó de esa posibilidad.

Con todo, Morral apunta que en este intervalo de tiempo La Crida deberá hacer el trabajo para que el soberanismo acepte que es el “paraguas” para cumplir el “mandato del 1 de octubre” y considera que la marca está abierta tanto a militantes del PDeCAT, ERC como la CUP. Estas dos formaciones rechazan de plano esa posibilidad. Morral, eso sí, también se distanció de unas elecciones autonómicas poco después de la sentencia. “Dependerá de Torra pero de momento su gobierno está siendo el gobierno más sólido que hay comparado con el de Sánchez, que ha durado cuatro días, y con el de Rajoy”.

La ejecutiva del PDeCAT se reunirá hoy para marcar las directrices de los comicios mientras Torra viajará a Bruselas donde pronunciará una conferencia acompañado de Puigdemont. El Parlamento Europeo ha vetado que los dos políticos la pronuncien en su sede. Con antelación, Torra se entrevistará con el presidente de Flandes, Geert Bourgeois y, posteriormente, ya acompañado del expresident, con el presidente de Flandes, Jean Peumans.