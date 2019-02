30.000 personas para acceder a 288 viviendas en alquiler en Madrid

Colas en la oficina de la calle Palos de la Frontera. Luis Sevillano / ATLAS

“288 casas para 30.000 personas, eso es más difícil que ganar el gordo de Navidad”, dice Franklin Chema de 35 años a las puertas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, en Palos de la Frontera. Lleva cinco horas en la cola y está a punto de entrar a renovar los papeles para poder optar por un piso de alquiler. “Vivo en Usera y pago 600 euros por un cuarto en donde vivo con mi hija y mi esposa”, Explica.

Este miércoles a las 14.00 se cierra el plazo para presentar los papeles para adquirir una de las 288 viviendas, situadas principalmente en los distritos del sur: 110 en Vallecas, 51 en Villaverde, 50 en Tetuán y el resto entre Carabanchel, Usera, Centro, Barajas y otros. Estas viviendas se suman a las 3,179 adjudicadas desde el principio de la legislatura. A las cuales los aspirantes pueden optar como alquiler o compra.

Chema trabaja en la construcción y no tiene un contrato fijo, por lo que es más complicado que le alquilen un piso a él y su familia ya que su sueldo no es estable y no tiene cómo pagar los cinco meses de fianza. “Si consigo una vivienda pública en arriendo con opción de compra pasaría de pagar 600 a 250 euros en mi barrio”, dice mientras enseña los papeles de la renovación de su solicitud. Las viviendas de protección son de: un dormitorio; 40 a 45 metros cuadrados, dos dormitorios; 50 a 60 metros cuadrados y tres dormitorios; 65 a 75 metros cuadrados.

Quedan dos horas para que termine el plazo de inscripción en la nueva oferta de vivienda pública del Ayuntamiento y Vira Tolochko tiene el número 987 para entrar. Esta mujer de 63 años llegó de Polonia a vivir a Madrid hace 30 años. “Soy una víctima de la hipoteca, perdí mi casa y ahora vivo de alquiler, espero que con las nuevas condiciones pueda conseguir un piso”, dice Tolochko.

Las nuevas condiciones a las que se refiere esta ciudadana son que el pasado 5 de enero ha entrado en vigor el nuevo Reglamento que marcará el procedimiento a seguir en esta nueva Oferta de Vivienda a adjudicar. “La selección de solicitantes que participarán en el proceso de adjudicación se establecerán en función de la tipología y del número de viviendas disponibles y el grupo de demanda al que van dirigidos”, explica una portavoz de la EMVS.

Se consideran grupos de demanda: las personas menores de 35 años y las mayores de 65; las familias monoparentales y las numerosas; las personas con discapacidad; las víctimas de violencia de género, las personas en vulnerabilidad residencial y las personas en “extrema exclusión residencial”; de acuerdo con los porcentajes mínimos fijados por el Reglamento para todas las ofertas de Vivienda.

“La flexibilidad en las rentas también han cambiado”, dice la portavoz de la EMSV. El coste del alquiler se va a adecuar según el coste del alquiler a la situación económica que acredite la familia en cada momento, limitando las rentas máximas a un 20 % o 30 % de los ingresos familiares.

Tolochko ha tenido suerte y ha logrado entrar entre los 1.000 aspirantes que van a atender hoy. No obstante, la cola detrás de ella seguía hasta la calle Sebastián Elcano. Las personas que no han conseguido un número se empiezan a retirar lentamente con cara de frustración cuando uno de los trabajadores de la EMVS grita: “Estamos haciendo una excepción y estamos dando turno a las personas que vinieron hoy pero no llegaron entre los primeros mil para que vengan mañana a entregar los formularios”. La excepción afecta a medio centenar de personas.

Papeles en mano y con el sol acompañándolos los solicitantes de vivienda esperan su turno. “La cola va como el agua pero llega hasta la otra manzana”, dicen Beatriz Ortega de 36 años que lleva dos horas esperando. “Yo entregue los papeles hace un mes, pero me dijeron que volviera hoy, no sé si es por el sorteo”. En el formulario les preguntan cosas como que si tienen hijos, son mujeres maltratas o tienen situación de refugiado. “Antes tenía menos posibilidades de acceder a una vivienda, porque no cumplo con ninguna de estas condiciones”, dice Ortega.

Las personas que son candidatos a una vivienda pública pueden escoger si quieren solo alquiler o tener posibilidad de comprar. Álvaro Martínez, de 47 años, vive con sus tres hijos y dice que no le importa en qué barrio de Madrid pueda conseguir una de las 288 viviendas. “Estos pisos son mucho más baratos que lo que se puede encontrar en el mercado", dice Martínez. "se pueden conseguir desde 90.000 o 100.000 euros”, explica. Este es el caso de Andrés García, de 41 años, que necesita que su piso sea en Carabanchel, porque sus hijos van al colegio allí. “Ahora pago 500 euros por mi piso y si consigo una vivienda pública puedo empezar a pagar 200 euros con opción a compra”.

Desde hace tres semanas más de 1.200 personas cada día han entregado su solicitud a las 40 personas que estaban prestando atención al público, más las que lo han hecho por la página web de la EMVS. Se estima que la relación definitiva de adjudicatarios se tendrá en Abril, según la EMVS. Todos esperan que sea su día de suerte y se ganen el gordo de la vivienda pública.

