El Gobierno vasco se pliega y presenta por separado la subida de la RGI, centros concertados y funcionarios

La pasada semana no había "plan B", sin embargo, hoy lo ha presentado. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha justificado la retirada del proyecto de Ley de Acompañamiento Presupuestario ante el "serio riesgo" de que los grupos de la oposición impidieran que saliera adelante. En consecuencia, el Gobierno vasco se ha plegado y esta mañana ha aprobado tres proyectos de lectura única de medidas presupuestarias urgentes para materializar la subida salarial de los funcionarios, la de los docentes concertados, y el aumento de la Renta de Garantía de Ingresos.

"No gana ni pierde el Gobierno", ha asegurado Azpiazu tras el Consejo de Gobierno, después de que el Ejecutivo haya dado un giro de 180 grados a su estrategia ante la más que probable derrota parlamentaria, ya que ningún grupo iba a secundarle. El Gobierno ha tomado esa decisión pese a que los servicios jurídicos del Parlamento han dado el "ok" a la fórmula que había elegido el Ejecutivo de Vitoria para tramitar la ley de medidas presupuestarias urgentes, es decir, el procedimiento de lectura única, sin posibilidad de enmiendas.

Finalmente, se han aprobado este martes tres proyectos de ley de lectura única de Medidas Presupuestarias Urgentes, uno relativo a retribuciones, Parlamento Vasco y ayudas a la conciliación; un segundo sobre conciertos educativos y UPV/EHU, y el tercero sobre la Renta de Garantía de Ingresos. El consejero, que ha señalado que el informe supone un "espaldarazo" porque la fórmula empleada era "absolutamente legal", ha asegurado que el Gobierno Vasco "no va a correr el más mínimo riesgo de que los 250 millones que se destinarán a medidas que benefician directamente a más de 150.000 familias vascas no puedan ser ejecutados por falta de voluntad política". "No vamos a entrar en el juego de una estrategia que utiliza la forma como pretexto para no sacar adelante el fondo, una estrategia en la que no gana ni pierde el Gobierno, y no gana ni pierde la oposición: ganan 150.000 familias vascas", ha afirmado.

Azpiazu, que ha indicado que el Gobierno Vasco asume la responsabilidad de que estas medidas sean "efectivas cuanto antes" y puedan entrar en vigor este mes", ha explicado que se ha adoptado esta decisión ante el "serio riesgo" de que los grupos impidieran que el proyecto saliera adelante "por motivos ajenos a la propia Ley". Además, ha llamado a que los grupos sean capaces de "centrarse en el fondo" y en el "beneficio" de estas medidas.

Los tres grupos de la oposición se han mostrado críticos con que los tres nuevos proyectos de ley mantengan el procedimiento de lectura única, aunque la coalición abertzale ha dicho que los leerá con detenimiento" y mostrará una actitud "constructiva y responsable". Su portavoz, Maddalen Iriarte, ha considerado que la tramitación de las medidas presupuestarias "ha sido muy chapucera desde el principio", pero ha reconocido un "cambio de rumbo" en el Gobierno que todavía tiene "carencias" ya que se sigue sin admitir enmiendas.

Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha considerado que el Ejecutivo "ha vuelto a fracasar" por no haber sido capaz de acordar y por actuar con "prepotencia" y ha criticado que "vuelve a hacer trampas" al recurrir de nuevo a la lectura única.

El popular Antón Damborenea ha acusado al Gobierno de ser un "irresponsable" por haberse "negado" a negociar con el PP y pactar, según ha dicho, el incremento de la RGI con EH Bildu. "Pedimos a Urkullu que empiece a rectificar o muy mal va a terminar esta legislatura", ha advertido.