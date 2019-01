El Parlamento valenciano aprueba el pacto anti Vox

El Parlamento valenciano ha aprobado este miércoles, con la ausencia del hemiciclo de Ciudadanos, una proposición no de ley para blindar el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, que rechaza acuerdos "explícitos o implícitos" con "formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de la mujer", recoge el texto. Una iniciativa política cuyo objetivo es establecer un cordón sanitario en torno a formaciones de extrema derecha como Vox.

La proposición no de ley había sido firmada por todos los grupos parlamentarios, pero Ciudadanos introdujo anoche dos enmiendas que la Mesa de las Cortes autonómicas han bloqueado porque no se presentaron en plazo, según el presidente, Enric Morera (Compromís).

Ciudadanos pretendía con esa enmienda cambiar el redactado el pacto 'anti Vox' por otro donde se dice que se rechazarán los acuerdos "con aquellas formaciones no firmantes a favor del Pacto de Estado contra la violencia de género", entre las que se incluye Podemos, actual apoyo parlamentario del Gobierno valenciano, integrado por el PSPV-PSOE y Compromís.

Poco antes, en el jardín de las Cortes, el diputado nacional Toni Cantó -virtual candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno autonómico en los comicios de mayo-, explicaba la posición del grupo: "El tripartito [en alusión a PSPV, Compromís y Podemos], y lo que es más incomprensible, el PP, han bloqueado una propuesta que lo único que pide es que a partir de ahora se respeten los pactos de Estado", ha dicho Cantó.

"No vamos a participar en una farsa. No podemos decir que dejamos fuera de cualquier acuerdo a partidos que no están en contra de la violencia machista mientras el tripartito está sostenido por Podemos que no apoya, no firma, el Pacto de Estado contra la violencia machista. Nos parece increible que el PP contribuya al blanqueamiento de Podemos", ha subrayado el diputado nacional de Ciudadanos.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha denunciado el bloqueo de las enmiendas de su grupo y ha anunciado que interpondrán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El PSPV, Compromís y Podem han defendido la importancia de blindar el pacto valenciano contra la violencia de género pues creen necesario levantar "un muro de contención" que impida que éste se tambalee y evitar "el efecto dominó" que pueden causar partidos de ultraderecha sobre otros partidos de derecha.

Desde el PP, la diputada Blanca Garrigues ha considerado que la iniciativa es "un tirón de orejas" a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o un "ejercicio de oportunismo", pero ha dicho que "no será el PP el que haga una fisura en el acuerdo alcanzado" ni dará "pasos atrás en la lucha contra violencia de género".

Durante el debate la diputada de Cs Mercedes Ventura ha pedido la palabra por unas alusiones que se habían hecho hacia Cantó por parte de una parlamentaria, al considerar que afectaban al decoro de un miembro de su partido, pero el presidente de las Cortes, Enric Morera, le ha negado la palabra y ha apelado al decoro de Cantó por haber ofrecido una rueda de prensa "sin autorización" en el Parlamento autonómico.