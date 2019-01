Pepu Hernández afirma que quiere “ganarse” a la militancia en las primarias

Pepu Hernández (Madrid, 1958), el elegido por Pedro Sánchez para liderar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, ha disipado las dudas que manejaban en destacados estamentos socialistas sobre la necesidad de que tuviera que ser designado previamente por las bases del partido en unas primarias. Una opción que de ninguna forma contemplaban en la federación madrileña. El exseleccionador de baloncesto que llevó a España a proclamarse campeona del mundo en 2006 ha trasladado este miércoles a José Manuel Franco, secretario general del PSOE autonómico, su voluntad de concurrir al proceso interno de elección del candidato a la capital para "impulsar un proyecto de progreso y regeneración política".

"No tengo la condición de militante, por lo que concurro a este proceso como independiente. Pero en modo alguno como alguien ajeno a los valores socialistas. Independencia no significa indiferencia, y a lo largo de toda mi vida nunca he dudado ni he sido indiferente ante la injusticia ni ante la desigualdad", afirma en una carta que ha publicado en redes sociales. Manuel de la Rocha, de la corriente Izquierda Socialista y exalcalde de Fuenlabrada, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exdiputado regional, anunció hace meses que se presentaría a las primarias. El proceso se resolverá, si no hay segunda vuelta, el 9 de marzo. "Se ha anunciado que Pepu Hernández se presenta también a las primarias para la Alcaldía de Madrid. Bienvenido. Celebraremos un proceso democrático fraternal para ofrecer a los madrileños un proyecto sobre Madrid y para sus gentes. Y al final votaremos los militantes socialistas", se posicionó ayer en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha sido tajante al rechazar cualquier escenario que no sea la designación formal de Hernández por parte de la militancia. "Se somete como no puede ser otra a las normas internas del partido y pasar por unas primarias", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por el Fórum Nueva Economía. La número dos del Ejecutivo ha definido al favorito por Sánchez para recuperar una alcaldía que se le resiste al PSOE desde hace 30 años -el último regidor socialista fue Juan Barranco en 1989- como una persona que "sabe competir y sabe ganar". Una encuesta de esta semana de Telemadrid otorgaba a los socialistas un 12,6% de intención de voto en la capital y les situaba como quinta fuerza, superados incluso por Vox.

Las dificultades de liderar una candidatura que no cuenta con los mejores augurios han llevado a rechazar ser candidatos a relevantes dirigentes del PSOE como Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros. "Si algo identifica al PSOE es su condición de baluarte emocional y político de la izquierda. El ser un auténtico punto de encuentro entre quienes creemos en los valores de la solidaridad, la tolerancia y el respeto (...). Valores cuya defensa me unen de manera estrecha al proyecto que encarna alguien muy querido para mí, como Pedro Sánchez, y que me animan a tomar esta decisión", expone Hernández en su misiva.

El precandidato, como recuerda Hernández, se compromete a "ganarse" el apoyo de la militancia "con honestidad, compromiso y trabajo". "Militar en un partido, como participar en cualquier colectivo, asociación u organización no gubernamental es estar a la vanguardia del compromiso. Es adquirir una responsabilidad con el conjunto de la sociedad que tengo muy presente a la hora de tomar este camino y pedir el aval de quienes son el alma del PSOE, de los hombres y mujeres que militan en él".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram