Las cámaras constatan que Madrid Central se respeta

Los primeros análisis que ha realizado el Ayuntamiento sobre el tráfico en el centro tras la entrada en vigor de Madrid Central confirman “un alto cumplimiento de las normas de Madrid Central”, según el Área de Medioambiente y Movilidad. Después de analizar los datos del tráfico a partir de las 115 cámaras de control a la zona de acceso restringido entre el 9 y el 12 de diciembre, el Consistorio constata un aumento de los viajes de vehículos menos contaminantes.

Al centro de Madrid solo se puede acceder con distintivos medioambientales de la DGT Cero emisiones y Eco, y con etiqueta C o B si se aparca en un aparcamiento público o privado. Los datos recabados por las cámaras del Ayuntamiento confirman que el 88,37% de los desplazamientos dentro del perímetro de Madrid Central corresponden a vehículos con estos distintivos. Solo un 5,77% de los viajes en esas fechas –en las que la medida solo estaba en fase informativa sin multas–, fue de vehículos con distintivo A y el 5,86%, no tenía etiqueta (no son obligatorias hasta abril). En cuanto al número de vehículos, el 81,1% de cumplía las normas.

Comparado con un estudio de 2017 del parque circulante dentro de la M-30 —aunque para Madrid Central el Ayuntamiento solo tiene datos de cuatro días—, se observa un aumento del tránsito de vehículos poco contaminantes. Si en 2017 los Cero emisiones representaban el 1% de los desplazamientos y los Eco el 2%, tras la puesta en marcha de Madrid Central suben al 2,14% y un 19,94% respectivamente. Los datos incluyen a los servicios de alquiler de coches y motos eléctricas que han proliferado últimamente en la ciudad.

