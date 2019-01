Patronales y sindicatos presionan a Torra para tener nuevos Presupuestos

CEOE no tiene ningún interés en que los Presupuestos que está elaborando el Gobierno socialista salgan adelante, apuntan varias fuentes de la gran patronal española. A los empresarios no les gusta nada la subida impositiva planteada. Entienden que los empresarios catalanes empujen para que haya cuentas y evitan criticarlos, incluso sin micrófonos, pero no comparten sus movimientos. Además, las relaciones entre el Gobierno y la CEOE no pasan por su mejor momento. A los empresarios no les ha gustado la subida del salario mínimo ni la de las bases máximas de cotización. CC OO y UGT sí quieren que se aprueben estas cuentas.