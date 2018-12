Economía estima que la Generalitat podría elevar el gasto un 7% en 2019

Las negociaciones entre el Govern y Catalunya en Comú sobre los presupuestos están encalladas y la posibilidad de que haya acuerdo son ahora remotas. Pero el vicepresidente económico del Ejecutivo, Pere Aragonès, ha presentado este lunes las líneas maestras de gasto a los agentes sociales, en las que se contempla que la Generalitat gane un 6,8% de gasto no financiero no finalista (no se incluyen las transferencias del Estado), hasta los 26.102 millones de euros. Supone un salto de 1.660 millones. Los departamentos ganarían un 7,3% de gasto respecto a los últimos Presupuestos aprobados, de 2017.

Esa es la base con la que el Govern quiere elaborar sus Presupuestos, a la espera de que llegue más margen de maniobra desde el Ministerio de Hacienda, ampliando tanto el objetivo de déficit (del 0,1% al 0,3%) como, sobre todo, ganando margen para ampliar el gasto, que el próximo año quedará acotado al 2,7% si no hay concesiones de última hora.

Y ese ha sido el marco que el vicepresidente ha planteado a los máximos dirigentes de los principales agentes sociales: Foment del Treball, Pimec, CC OO y UGT. Participantes en la reunión han manifestado a EL PAÍS que salían con la sensación de que se estaban todavía acabando de hacer los Presupuestos y, sobre todo, de que no les habían mostrado lo esencial: de dónde obtendrá la Generalitat los recursos para financiarse y si se incluyen nuevas figuras fiscales o modificaciones de las ya existentes, como reclama Catalunya en Comú.

El documento interno con el que trabaja el Departamento de Economía asegura que el incremento del gasto tendrá un objetivo prioritario, las políticas sociales. En el ámbito de la educación se igualaría el gasto que se tenía antes de la crisis (unos 5.200 millones en 2019, con 210 millones más que en 2017) y en el de la sanidad se mejorarían (unos 11.000 millones de euros, con 500 millones más). “Esa es una buena noticia, que volvemos a partidas de 2010, pero el problema, y la mala noticia a la vez, es que estamos hablando de 2019, nueve años después”, señalaba una persona que ha intervenido en la reunión.

Como ya ha intentado explicar Aragonès, ante la falta de recursos quieren basar su negociación en un cuadro plurianual de compromisos que se prolongue durante cuatro años.

En el marco laboral, el documento que han podido ver Josep Sánchez Llibre (Fomento), Josep González (Pimec), Javier Pacheco (CC OO) y Camil Ros (UGT) incluye el compromiso ratificado para que los funcionarios paguen el 40% de su paga extra que no cobraron en 2013. Se estima que, desde 2017, el cuerpo de maestros y profesores habrá crecido en 4.692 personas y se prevé una ampliación de plazas en ambulatorios de 200 profesionales. Asimismo, se contemplan 750 mossos d’Esquadra más y 250 nuevos Bomberos.