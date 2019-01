“En España no hay cultura de instrumentos musicales”

Israel Domínguez (Badajoz, 1981) pegó un volantazo en su carrera profesional en 2013 para montar un negocio que versa sobre su pasión: la guitarra. Dejó de lado su carrera como montador de televisión para abrir la tienda HeaDBanger Rare Guitars (Palma, 73), un comercio que vende instrumentos vintage importados de Alemania, Japón o Estados Unidos y que sale adelante pese al cuestionado futuro de la guitarra.

¿Cómo nació su idilio con la guitarra?

Empecé a tocarla con 13 años por Nirvana.

Dicen que Taylor Swift está influenciando a los jóvenes a agarrar una guitarra igual que Eddie Van Halen en los 80

Que alguien se interese por un instrumento ya tiene valor. Si gracias a Taylor Swift los jóvenes se animan a tocar, bienvenido sea.

¿Cómo está el mercado de instrumentos musicales en España?

Fuera hay más cultura del instrumento vintage. Es raro vender una pieza de 3.000 o 4.000 euros en la tienda, sin embargo a través de la web sí les damos salida al extranjero. Estas guitarras son atractivas también para inversores, que no tocan, pero saben que dentro de 10 años su adquisición va a costar 3.000 euros más. Muchas piezas se han convertido en obras de arte y en vez de comprar cuadros, compran guitarras. En la tienda Guitar Center de Nueva York tienen un zona de instrumentos vintage que no venden para que continúen revalorizándose.

Hace algo más de un año The Washington Post publicaba un reportaje sobre la muerte de la guitarra. ¿Qué opina del hundimiento de Gibson?

Es un tema escabroso. Un cliente venía a gastarse 4.000 euros en una Les Paul y me decía: "Por ese dinero, me compro una del 72". Está mejor fabricada, la guitarra tiene su rodaje... pero sigue habiendo gente que la quiere nueva, aunque todas las marcas hayan subido sus precios.

Las cifras dicen que se venden menos guitarras que nunca

Puede. ¿Pero de qué tipo? ¿Nuevas? La última vez que estuvimos en Austin (EE UU) todas las guitarras de instrumentos nuevos estaban cerrando. Solo había tiendas de segunda mano.

¿Cuáles cree que son los motivos de la caída de ventas?

Hay menos estrellas del rock para inspirar a los jóvenes. Siempre dijeron que Nirvana fue el último grupo de rock real que hubo, de mover masas. No van aparecer unos Rolling Stones, Beatles o Metallica. Al final, los guitarristas tiran del sonido de Jimi Hendrix, de Jimmy Page... ¿Con quién te puede ocurrir eso ahora?

¿Y en España?

En España la guitarra eléctrica no es como en EE UU y nos dejamos más llevar por OT o La Voz. Aquí no hay cultura de instrumento aunque aprender a tocar uno es importante. Allí todo el mundo tiene una guitarra. Dave Grohl [líder del grupo Foo Fighters y exbatería de Nirvana] decía que si Nirvana hubiera tenido que salir adelante a través de esos programas no hubieran tenido ningún éxito. Ahora para triunfar tienes que pasar por ahí y no es puro, está adulterado por las discográficas.

¿Qué me dice de los guitarristas nacionales?

Somos la cuna del flamenco y el que toca este estilo va a tener más salida. En la eléctrica siempre vamos a estar a la sombra de los americanos. Ellos vienen aquí buscando flamenco y nosotros vamos allí buscando rock y blues. Aquí no se le dan oportunidades al rock, las novedades las puedes escuchar en Radio 3 y poco más.

¿Qué tiene que tener un guitarrista para ser influyente?

Steve Vai dijo que Kurt Cobain era un gran guitarrista. Tocar muy rápido no significa que seas bueno. Se trata de lo que transmites, el rollo que tienes tocando. De los contemporáneos me quedo con Jack White, que sí ha sido influyente.

¿Qué joyas han tenido en la tienda?

Cuando abrimos tuvimos una Gibson Super 400 de principios de los 60, más tarde hemos tenido varias Les Paul Custom del 69, alguna Fender Stratocaster serie L...

¿La guitarra tiene futuro?

Si. El mercado de segunda mano se mueve mucho por foros en Internet, pero tenemos que abrir más el abanico. La segunda mano siempre ha sido un poco tabú.

El mercado europeo se abre paso Por la tienda han pasado músicos como Leiva, Quique González, Ariel Rot o Xoel López y ofrecen desde 300 euros a piezas de coleccionista que pueden alcanzar los varios miles de euros. "Vendemos bastante en España pero ahora nos estamos abriendo mucho a Europa gracias a la página web. El producto más caro y más raro se vende fuera. Lo bueno es que no tenemos mucha competencia. Si nos hacemos con una Gibson Les Paul del 72, ¿cuánta gente puede tenerla a la venta en una tienda?", argumenta Domínguez.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram