“No hay espacios cubiertos en el centro para el patinaje freestyle”

Miriam Fatmi (Madrid, 1997) es la actual campeona de España de freestyle en la modalidad de Speed Slalom. Criada en Malasaña, esta joven patinadora compagina los estudios universitarios de Infantil y Pedagogía con su pasión desde que era niña: disfrutar con sus patines en línea por El Retiro o Madrid Río. Fatmi acaba de fundar junto a una amiga un club de patinaje para "inculcar a niños y adultos su misma pasión". "Mi gran sueño sería tener una nave con una buena pista en la ciudad", añade. De momento, entrena duro para llegar a la selección y agradece la ayuda de su familia, en especial el apoyo de su madre y su abuela. "Cuando acabe la carrera, me gustaría dedicarme en exclusiva al freestyle durante un par de años".

¿Recuerdas cómo eran tus primeros patines de línea?

Eran unos patines donde tenías que meter el pie con el zapato entero, no te descalzabas y además no eran de línea del todo porque tenían dos ruedas y una adicional detrás, o viceversa. Eran azules. Me los regalaron con cinco o seis años.

Y de un simple afición se acabó convirtiendo en una pasión...

Totalmente. Cuando era pequeñita mi abuela me llevaba siempre al 2 de mayo a patinar y me tiraba la vida allí dando vueltas. Un tiempo después y cuando me fui a cambiar de patines es cuando descubrí mi verdadera pasión, lo que realmente me hace feliz.

Sin embargo, en Malasaña no hay ningún sitio cubierto para practicarlo

Hay polideportivos de sobra, pero el problema es que no te dejan patinar porque dicen que rayas el suelo con las ruedas. Eso son tonterías porque están hechas de goma. En el centro de la ciudad no hay sitios cubiertos para entrenar, por eso me tengo que ir a hasta la zona de Pacífico. Si llueve, el lugar se llena y te vuelves sin entrenar algunos días. Mucha gente no lo sabe, pero esto es un deporte profesional y requiere horas de entrenamiento diarias.

Si los políticos no os escuchan, la televisión tampoco os da mucha bola

Claro. El freestyle yo creo que lo he visto una vez por la tele y de eso hace mucho porque solo se sacan los deportes que dan dinero. Por ejemplo, el skate lo patrocina Red Bull que es un súper sponsor, el fútbol mueve muchos millones como el baloncesto y el tenis igual... pero el freestyle por desgracia no.

Quedaste quinta en el último campeonato de Shangai, ¿harás podio el año que viene?

Depende de si el año que viene entro en la selección. Yo espero que sí porque estoy entrenando como nunca. En el ranking del mundo he llegado a estar en el puesto decimoquinto, pero en los últimos dos veranos no he podido competir casi a nivel internacional, por lo que he bajado bastante. Aunque esta lista solo es orientativa. Lo importante son los campeonatos de Europa y del mundo.

Para los más neófitos, ¿se puede resumir el freestyle en un par de frases?

Es una modalidad de patinaje muy técnica que se desarrolla en tres filas de conos y consiste en hacer varias figuras a una rueda en torno a aquellas. Hay distintas modalidades como la classic, la battle o la speed slalom.

Seguro que te han dicho alguna vez: "¡mira, ahí va la de los conitos!"

Hace años me ocurría más. Incluso la gente se equivocaba y se pensaban que eran vasos puestos en mitad de la calle. Es lógico, porque lo desconocen por completo al ser un deporte nuevo y esto genera situaciones de rechazo. Dos de mis niños que acudían a mis clases las abandonaron porque sus padres les dijeron que el freestyle era cosa de chicas. Me pasó hace tres años y es una pena que haya este tipo de estereotipos.

Un deporte con una fuerte presencia femenina

En mis clases hay muchísimas niñas y solo un par de niños. Antes no sucedía. Hace cinco años en una competición nacional, podías ver un par de chicas frente a una veintena de chicos. Eso hacía que el nivel de ellos siempre fuera más alto.

¿Cuando veremos un Javier Fernández del freestyle?

No lo sé, pero el nivel español está subiendo mucho. Pero no todo depende de nosotros, los medios deben apoyarnos y eso hará que crezcamos. El caso de Rusia es un buen ejemplo. Allí tienen pabellones solo para practicar el freestyle y niños muy pequeños entrenando y es un deporte tan importante como aquí el fútbol. Y eso se nota. La campeona del mundo actual es rusa.

Viajes y 'masterclass' por España Miriam Fatmi saca tiempo para salir de Madrid cuando no está entrenando y dando clases extraescolares en dos colegios, uno en la zona de Antón Martín y otro en Vallecas. "Si no compito, también voy a otras ciudades a compartir mis conocimientos con grupos de 30 o 40 personas. Lo bueno es que son sesiones muy intensas y se conoce a un montón de gente". Zaragoza es el sitio que más le sorprendió por "la gran cantidad de niños que practican el freestyle y el nivel de las instalaciones donde entrenan".

