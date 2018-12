“Para cantar el Gordo no hace falta una voz especial”

Charo Rodríguez (Cáceres, 50) trabajó durante 17 años ocupándose de la sección de educación del distrito de Vicálvaro. Hace poco más de un año, después de quedar vacante el puesto de director de la Residencia Internado San Ildefonso, esta funcionaria del Ayuntamiento de Madrid pidió el traslado y presentó su solicitud para el puesto. Tras ser seleccionada en noviembre de 2017, este sábado afronta su segundo sorteo de lotería de Navidad como principal responsable del centro, que alberga a menores de entre 6 y 14 años procedentes de familias con dificultades socioeconómicas y escoge a los niños y niñas que cantan en el sorteo. “Es una responsabilidad muy grande, un trabajo enorme, pero en este contexto tan mágico, llevarlo es más sencillo”, asegura.

¿Tiene ganas de repetir después de su debut el año pasado?

Por supuesto. Estar en el Teatro Real fue una experiencia genial, lo pasé en grande con los niños. Fue un día que disfrutamos. Intentamos transmitir que sea un día de felicidad, ya que al final nosotros somos un ejemplo para ellos. Aprenden mucho de lo que ven y si nos ven disfrutar, ellos disfrutan.

¿Cuántos niños cantan este año?

Participan 31 en el sorteo y, de ellos, cantan 17. Al final en la residencia somos 60, por lo que más del 50 por ciento forman parte de esta fiesta.

¿Repiten muchos?

La mayoría. Cantan seis nuevos, cuatro que no estuvieron el año pasado y dos que estuvieron extrayendo bolas sin cantar.

¿Qué requisitos deben cumplir para participar en el sorteo?

Pedimos que haya una edad mínima, un mínimo de madurez, unos ocho años. Y la altura, porque hay que llegar a colocar las bolitas en los alambres. No hay altura mínima, simplemente ver que lleguen bien.

Tendrán que dejar fuera a muchos niños a los que les gustaría estar.

Casi todos quieren. Incluso los más peques, que no pueden. Una de seis años vino el otro día a mi despacho a hablar conmigo y pedirme participar. Lo hacen todos fenomenal, a veces es complicado decidir quién va, pero si uno no participa este año al año siguiente vuelve a tener la oportunidad. Aunque nos encantaría, al final no pueden ir todos.

¿Se necesita tener una voz especial?

Cualquier voz normal puede cantar en la lotería. No hace falta tener una voz especial para cantar el Gordo. Aquí nadie hace una criba especializada. Solo se quedan fuera algunos que se les agarrota la voz y no la proyectan, o los que se hacen mayores y ya les cambia mucho la voz.

¿Y cómo se forman las parejas?

Los conocemos mucho y vamos probando las voces de dos en dos para ver las que son armónicas, que tienen un timbre parecido… Esto se ve de forma rápida.

¿Cuánto tiempo llevan ensayando este sorteo?

Desde el 16 de octubre. Ensayan dos días alternos a la semana durante 30 minutos, más o menos. Se amolda en función de sus horarios. Se organizan en grupos, no ensayan todos juntos, ya que lo primero es su actividad escolar.

¿Se nota mucho su evolución desde el primer día hasta ahora?

Los que ya son más expertos no tanto. Pero con los pequeñines que van a cantar por primera vez ha sido espectacular ver su evolución. Al principio yo decía: “ay madre, no sé si van a poder…” Y ahora lo hacen de maravilla. Además, siempre que elegimos, luego hay un tiempo para ver si la cosa va bien, y se acoplan. Se prueba y se les da la oportunidad, pero no suele haber problema y lo hacen todos fenomenal.

¿Se ponen nerviosos ante su gran día?

Un poco de nervios son inevitables, pero el año pasado me sorprendieron, les vi muy tranquilos. Tienen muchas tablas, participan en los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional los jueves y los sábados y, aunque tienen su inquietud y sus nervios, se hacen enseguida con la situación.

La ilusión se acaba imponiendo.

Sobre todo por la posibilidad de cantar el premio Gordo. Es cierto que se les nota un poco más de inquietud a los que van por primera vez. Entrar en el Teatro Real les impone bastante, pero todo dentro de un marco muy normal. Cuando salimos de la residencia para ir al teatro la gente les espera fuera y les da ánimos… Es muy emocionante para ellos, y para nosotros.

¿Alguno se ha echado para atrás después de ser elegido?

Nadie, más bien al contrario. Vienen más a pedirnos que si pueden participar. Y los que están seleccionados ensayan más de la cuenta, están rondando todo el día por la residencia para ver si pueden practicar más y hay que frenarles. Les encanta.

Se confunde mucho el colegio con la residencia.

Nos ocurre mucho. Como siempre se ha dicho colegio de San Ildefonso, mucha gente se confunde y piensa que los niños que participan en la lotería son del colegio, pero no. Los que participan son los de la residencia. Es verdad que algunos de ellos van al colegio que tenemos aquí al lado, pero del total del centro serán solo cinco.

Becas por cantar en la Lotería Cuando salen de la Residencia internado San Ildefonso con 14 años, los alumnos que han participado en los sorteos que organiza Loterías y Apuestas del Estado tienen la oportunidad de acceder a unas becas para estudios que ofrece la institución. “Ellos pueden acceder a unas ayudas económicas hasta la Universidad si deciden seguir estudiando”, cuenta Rodríguez. “Permite que estos niños puedan labrarse un futuro”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram