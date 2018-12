Sánchez se compromete ante Colau a regular los alquileres en Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este viernes que durante la reunión mantenida a primera hora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado el “compromiso personal del presidente de que en el trámite de la reforma [de la Ley que regula los arrendamientos] se regulen los alquileres abusivos” en Barcelona. La alcaldesa también ha acordado con Sánchez celebrar reuniones “bilaterales” entre las dos administraciones, tal y como prevé la Carta Municipal de la ciudad.

Los concejales independentistas se ausentan del pleno El pleno ordinario del Ayuntamiento de Barcelona se celebra este viernes con normalidad, aunque ha comenzado con retraso y tras la primera intervención de la alcaldesa los concejales de los partidos independentistas, PDeCAT, ERC y la CUP, se han marchado para participar en las movilizaciones convocadas contra la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad. El pleno ha sido más breve de lo habitual por la ausencia de tres grupos y dos concejales adscritos, que no han intervenido, y no ha habido alusiones a las manifestaciones ni a las cargas policiales, ni si quiera por parte de la alcaldesa. Los partidos nacionalistas habían pedido a la alcaldesa que suspendiera el pleno; y los no nacionalistas que lo mantuviera. Como llevaba días argumentando, Colau ha mantenido la sesión con el argumento de preservar la “normalidad institucional en un momento de excepcionalidad, con judicialización de la política”. “No puede ser que porque hay manifestaciones se suspenda el pleno”, ha afirmado tras llamar “a la calma y responsabilidad de todo el mundo”. Desde el PP, Alberto Fernández Díaz, ha acusado a Colau de ser cómplice de los CDR por defender las protestas. “Cuando defiende las manifestaciones y no condena a quienes protagonizan los cortes se convierte en un miembro más de los CDR”, le ha espetado.

La regulación de la subida de los alquileres que se ha comprometido a abordar Sánchez representa un cambio de discurso respecto a las medidas anunciadas en las últimas semanas. Limitar los precios estaba prevista en el pacto de presupuestos entre Sánchez y Podemos, un acuerdo no materializado porque las cuentas todavía no se han podido aprobar. Además, la reforma de la LAU (la ley de Arrendamientos Urbanos) anunciada hace unos días por Sánchez contemplaba alargar el plazo de los contratos, pero no regular los alquileres. Ayer, con todo, los responsables de vivienda de Barcelona y otros ayuntamientos gobernados por Podemos se reunieron en Madrid con la secretaria de Vivienda para pedirle justo el compromiso anunciado esta mañana por la alcaldesa. Colau ha precisado que el compromiso de Sánchez consiste en incluir la regulación de alquileres durante la tramitación de la reforma de la LAU.

El equipo de Colau, que ayer durante la cena organizada por Fomento del Trabajo se sentó al lado del presidente, cerró a última hora de la noche con el equipo de Sánchez un desayuno este viernes antes del Consejo de Ministros que el ejecutivo español celebra en Barcelona. La reunión se ha producido en el hotel donde se ha alojado Sánchez y se ha alargado durante una hora y media. Desde las 8.30 horas hasta las 10.

La duración de la reunión ha provocado una situación insólita en el consistorio barcelonés, donde a partir de las 9.30 horas la alcaldesa tenía compromisos, y a las 10, el pleno municipal ordinario del mes de diciembre. Un centenar de personas entre los concejales de gobierno y la oposición, asesores e invitados, han esperado entre pasillos a Colau, que debía asistir a la toma de posesión como concejal de ERC de Gemma Sendra, que sustituirá hasta final de mandato al recién nombrado consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch.

Colau ha destacado el “tono constructivo y propositivo del encuentro” con Sánchez y su “voluntad de cerrar acuerdos positivos para la ciudadanía”. La alcaldesa ha celebrado además el cambio de actitud del Gobierno socialista respecto al de Mariano Rajoy y su “impulso centralista y recentralizador respecto a Cataluña y las ciudades”. “La actitud recentralizadora del PP fue miope porque las ciudades concentramos los grandes desafíos a resolver como el cambio climático, las desigualdades o la gestión de la inmigración”, ha dicho Colau.