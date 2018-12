“Traemos la lechuga viva, con raíz”

Los supermercados Sánchez Romero encabezan el ranking de los más caros de España de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Venden el jamón ibérico más selecto, que supera los 200 euros el kilo, aceite de oliva con trufa blanca a 199 euros el litro y hogazas de pan a más de 5 euros. El kilo de fresones está a 14,95, el de tomate ibérico a 9,95 y el de patata voyager a 3,95. Su director comercial, Pascual Campos (Madrid, 1965), afirma que la etiqueta de "caro" es engañosa y explica que el precio refleja el valor. Las Navidades son la temporada estrella de los productos gourmet.

¿Qué supone trabajar en el que es conocido como el supermercado más caro del país?

Es una etiqueta equivocada. Tenemos los productos de mayor valor, no de mayor precio. Si comparas una lubina de piscifactoría alimentada con pienso que lleva dos semanas en un barco con una lubina salvaje pescada ayer mismo con métodos artesanales es evidente que no es lo mismo. Por eso no se pueden comparar.

Si pudiera cambiarlo por otro distintivo, ¿cuál elegiría?

No queremos hacer bandera de precio, tenemos otros valores. Somos el escaparate de las marcas líderes, vendemos lo mejor y con los mejores profesionales. Trabajamos con pequeños productores, cuidamos el terreno. Algunos productos tienen historia, como un tomate, y otros no. Un pack de yogures Danone natural y una Coca Cola son lo que son, ahí somos competitivos.

En Navidad es cuando más atención se presta a la comida…

Nuestro surtido crece en 3.000 referencias por Navidad. Traemos productos internacionales como panettones de altísima gama, que son un lujo, y productos navideños españoles, artesanales. En nuestras pescaderías, carnicerías y pollerías el cliente solo va a encontrar lo mejor, lo sabe y por eso viene.

¿Aumentan las ventas en esta temporada?

Sí, nuestros clientes saben que el éxito está garantizado. Vienen todavía más ahora porque en la mesa de Navidad no te la juegas. Tienes a la gente que te importa, quieres que disfruten con lo más especial.

Proponga un menú perfecto para Nochebuena…

Empezaría con un marisco seleccionado, el mejor jamón del mercado, unas tablas de quesos nacionales e internacionales y algún foie. Lo regaría con vinos blancos, cava o champán. De plato principal propondría una doble opción, una de carne, con unas aves rellenas premium o un cordero con denominación de origen, y cualquier plato de pescado salvaje.

¿Y para terminar?

No puede faltar una selección de dulces tradicionales, sobre todo turrones artesanales, y para diferenciar la mesa y hacerla saludable propongo una bandeja de fruta muy bien madurada. Siempre digo que nuestra frutería parece una joyería llena de frutas o una frutería llena de joyas. Es el complemento perfecto antes de pasar a champanes, cavas o licores, estamos en familia y es el momento de disfrutar de algún manjar.

Hablemos de lo que costaría…

Un cliente puede prepararse su menú de Navidad como si fuera un menú de restaurante, por 20, 25 o 30 euros por persona, y también estamos preparados para un menú de altísima gama, a base de ostras, caviar y champán, para clientes que quieren gastarse 500 euros o más por comensal.

¿Quién vendrá a estos supermercados para preparar sus menús navideños?

Nuestra clientela es muy fiel y necesita productos especiales. Tenemos un queso de búfala mezclado con queso azul que compramos a un pequeño productor de Italia y que no vende nadie más en toda España. Traemos la lechuga viva, con raíz, en una bandeja con agua. Los melocotones nos los cortan cada día y los traen directamente del árbol. El cliente sabe que tenemos lo más especial, pero también encuentra los productos de un supermercado tradicional durante los 365 días del año, aunque sin marcas blancas ni de primer precio.

¿También comprarán aquí sus regalos?

El regalo está evolucionando hacia una selección más gastronómica, cuidada, mimada. Muchos quieren un regalo gourmet, tanto empresas como particulares. Tenemos cestas tradicionales y cajas de experiencias gastronómicas, más novedosas, que pueden ser el regalo perfecto. Maridamos una ginebra con una selección de tónicas, unas conservas o unos ibéricos con un vino o unos aceites con unas sales especiales y unos vinagres de importación. Está teniendo mucho éxito.

Regalar vino, acierto seguro La tienda de la calle Castelló es la primera en tener una bodega con un somellier dedicado a aconsejar al cliente. En estas fechas se disparan las peticiones. El más especial es un Vega Sicilia de 900 euros, aunque hay para todos los bolsillos. "En Navidad la bodega funciona muy bien, es un regalo muy gourmet. Que te hayan explicado un vino y puedas compartir su historia con tus seres queridos es un presente muy especial".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram