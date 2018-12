Más de 600 voluntarios recorren las calles de Madrid haciendo un recuento nocturno de personas sin hogar

Hombres y mujeres de todas las edades salieron a las calles de Madrid para hacer un recuento de personas sin hogar. Hacía frío, era una noche de invierno pero para la batida de ayer se han inscrito 788 voluntarios en el IX Recuento Nocturno de Personas Sin Hogar. Lugares a cubrir: el aeropuerto, estaciones de trenes, plazas y albergues, entre otros. Punto de encuentro: Nave de Terneras en Matadero.

En las próximas semanas se conocerá el recuento de personas sin hogar de este año. En el último recuento, en el 2016, encontraron que había 524 personas durmiendo en calle, según el Ayuntamiento de Madrid.

PERSONAS SIN TECHO EN MADRID * Llovía durante el recuento. Fuente: Universidad Pontificia Comillas. EL PAÍS

"Este recuento permite a la ciudadanía visibilizar y entender otras realidades que conviven en la ciudad", explica el jefe del departamento de Samur Social, Darío Pérez. Los voluntarios se han organizado en 126 equipos, divididos en grupos de seis u ocho personas, y han recorrido los 21 distritos hasta la madrugada de hoy.

El recorrido



Antonio, un sin hogar en el lugar donde duerme en la Plaza Mayor. Luis Sevillano

Antonio se prepara para dormir al lado de un cartel que dice información turística. Este madrileño de 47 años va vestido con un gorro azul, una chaqueta café y dos cadenas de color plata en el cuello. Luisa hace parte de los voluntarios del recuento de personas sin hogar, se acerca tímidamente dónde está Antonio y le explica que ella y su equipo están haciendo un recuento esta noche y le pide que le responda unas preguntas. Antonio no tiene ningún problema en charlar unos minutos con esta joven italiana. “Hace cinco años que vivo en la calle, perdí mi casa porque no pude pagar un préstamo al quedarme sin trabajo”, recuerda Antonio. Tiene dos hijos y es divorciado pero quiere regresar a su casa. Dice que quiere volver a conseguir un trabajo y un piso pero que las condiciones cada vez son más difíciles. “En las entrevistas de trabajo me piden mi dirección y les tengo que decir que estoy durmiendo en la Plaza Mayor”, dice.

Como Antonio, al otro lado de la plaza está un hombre de 46 años también llamado Antonio, él vive con su perra, una labradora negra llamada Duquesa. Es de Sevilla y llegó a Madrid hace cinco meses. “No me gustan los albergues porque no puedo entrar con mi perra”, le dice Antonio a la voluntaria cuando ella le da un folio con todas las direcciones de los centros para personas sin hogar en Madrid. Él duerme acompañado siempre de otras dos personas y les hace de comer. Tiene VIH, es por esta razón que le pide al trabajador del SAMUR si le puede ayudar a conseguir los retrovirales, solo le quedan 8 pastillas. La voluntaria que está hablando con él se llama Nathalie vino de Estados Unidos de vacaciones y tiene una amiga que es trabajadora social que la inscribió al recuento.

“Estudió trabajo social y quise poder ayudar esta noche”, añade Nathalie.Cae la noche y los voluntarios han contado 26 personas durmiendo en la plaza mayor. Entre ellas está María. “Vivo en la calle hace cuatro meses, antes tenía un piso en Legazpi pero me fui a Barcelona con unos hombres y me robaron todo”, cuenta. Sus ojos están maquillados con delineador negro que combina su ropa negra con bufanda rosa. “Voy al Corte Inglés por las mañanas a maquillarme y echarme perfume”, dice María. Cuenta que no le gusta ir a los albergues porque la miran mal, afirma haber sido rechazada muchas veces porque “como me ven arreglada creen que tengo dinero”. Esta semana está cubriendo una baja como camarera en un bar del centro. Dejó dos hijos en Perú pero no quiere volver a su país con las manos vacías.

A las 8.00 María, Antonio y Antonio tendrán que levantar su campamento e irse de la plaza, “lo quieren limpio”, explican.

Una iniciativa importada desde Nueva York Esta iniciativa pionera en España viene de Estados Unidos. En el 2006 se hizo el primer recuento en Madrid con el objetivo de localizar a este colectivo invisible que "busca pasar desapercibido", ha explicado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. El street night se aplicó por primera vez de forma experimental en el censo de Estados Unidos en 2005. Este año desde Nueva York han venido dos de sus voluntarios para observar como se lleva el recuento en la capital Annie Mabus, del Department of Homeless Services y Dan Treglia, de la Universidad de Pennsylvania. “Sorprende que haya tanta gente en la calle en Madrid”, comenta Treglia. “En el último recuento en la ciudad contamos 3.000 personas viviendo en la calle”,dice Mabus.

Recuentos

Desde el primer recuento en 2006, los años en los que se han registrado más personas en situación de calle han sido en 2012 y 2014, contabilizándose 701 y 764 personas, respectivamente. Ha sido en el último recuento, realizado en 2016, donde se contabilizaron menos personas pernoctando en la calle, 524, “aunque hay que matizar que fue una noche de lluvia y las personas tienen tendencia a refugiarse en los dispositivos de la red municipal y la red privada de albergues”, ha dicho Pedro Cabrera, profesor de sociologia de la Universidad de Comillas.

La Teniente de Alcalde Marta Higueras presenta el IX Recuento de personas sin Hogar en la ciudad de Madrid coordinado por el samur social, en el Matadero Luis Sevillano

El perfil medio de las personas sin hogar es un varón (86%), extranjero, en la cuarentena y soltero.

Según el estudio de estas tres universidades los principales motivos del sinhogarismo es el desempleo (más del 45 %), seguido de problemas familiares (casi el 16 %) y los problemas económicos (más del 13 %), como es el caso de Antonio o de Maria.

Irene Dorta es jefe de grupo y le ha tocado ir a Avenida América su grupo solo pudo contar cuatro personas durmiendo en la calle. Es su primer año en el recuento de personas sin hogar, aunque todos los lunes hace rutas de comida con su ONG bokatas. “Esta organización nació en los primeros recuentos”, recuerda el investigador Manuel Muñoz. Dorta comenta la necesidad de este recuento. “Es importante tener una idea de la magnitud del problema con el que convivimos a diario y para la gran parte de la sociedad es invisible”.

Un voluntario con un sin techo en la Plaza Mayor. Luis Sevillano

IX Recuento de personas sin Hogar en la ciudad de Madrid coordinado por el samur social, en el Matadero. Luis Sevillano

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram