El hospital La Paz, el mejor valorado de España por los profesionales sanitarios

El Hospital Universitario La Paz es el mejor valorado de España por los profesionales sanitarios, según un rankingelaborado a través de 5.600 encuestas y 2.300 análisis de servicios clínicos. El centro repite por quinto año consecutivo en una lista que valora 100 hospitales públicos y 50 privados, en la que destaca que seis de los diez hospitales con más reputación son madrileños. Los sindicatos reconocen el liderazgo del centro pero piden más inversión en mantenimiento para evitar problemas como los vividos en los últimos meses.

El segundo centro mejor valorado es el Clínic de Barcelona, y la lista continúa con el Gregorio Marañón de Madrid, el 12 de Octubre de Madrid, el Vall D'Hebron de Barcelona, La Fe de Valencia, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid (de gestión privada pero integrado en la red pública), el Virgen del Rocío de Sevilla y el Puerta de Hierro de Majadahonda. La Paz lidera el ranking en nueve servicios clínicos de los 23 analizados, el Clínic seis, el Gregorio Marañón en cinco, mientras que Vall D’Hebron, 12 de Octubre y Ramón y Cajal lo hacen en uno de los servicios clínicos.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid explica que el prestigio de La Paz "no es casual, viene de un trabajo de muchos años, y también por tamaño, es un hospital grande pero de excelencia". Además, "es el único centro hospitalario español que coordina una red europea, la Red de Trasplantes infantiles de la Unión Europea, que aglutina 18 hospitales de 11 países". El portavoz también destaca que "este ranking está elaborado por diferentes profesionales del ámbito sanitario y refleja la percepción del mundo sanitario de la calidad que ofrece el hospital, lo que es un prestigio y un orgullo" para el departamento. El Ministerio de Sanidad, por su parte, prefiere no entrar a valorar la lista al no conocer la metodología.

La nueva Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil de La Paz, inaugurada recientemente. INMA FLORES

Javier Coba, subdirector gerente del hospital de La Paz, destaca que es "una enorme responsabilidad" ser el centro mejor valorado de España por quinto año consecutivo. "Demuestra que llevamos muchos años trabajando bien, estando en la vanguardia, intentando innovar, ser hospital de referencia, y ese es el premio que se consigue. Los ciudadanos valoran muy bien nuestro servicio, nuestros profesionales, y este es el premio".

Para Julián Ordóñez, secretario general de UGT Sanidad en Madrid, "Madrid afortunadamente tiene la mejor sanidad de España y de Europa, y dentro de ella La Paz es un referente nacional y europeo por volumen de trabajo, la calidad de los profesionales…". En cualquier caso, "lo que le falta al centro es una importantísima partida presupuestaria en inversiones, porque el mantenimiento de las infraestructuras de los grandes centros hospitalarios de Madrid deja mucho que desear. Y además, hace falta inversión directa, no a través de empresas privadas que dejen a los hospitales hipotecados durante décadas".

En este sentido, hace menos de dos meses se rompió una tubería en La Paz que inhabilitó cuatro quirófanos durante una semana y afectó al servicio de Urgencias. Mientras, el sistema informático se ha caído en varias ocasiones, generando jornadas muy difíciles para atender a los pacientes y consultar los historiales clínicos, tal y como han denunciado los sindicatos. "Hablamos de la calidad de los profesionales y las intervenciones, de la medicina, pero tenemos un gran hándicap con las inversiones en infraestructuras, el mantenimiento, y además de los recursos humanos, ese es el gran handicap de La Paz y de la sanidad pública madrileña", se queja Julián Ordóñez.

Lo certifica Marta Arribas, que lleva 20 años trabajando como enfermera en La Paz, donde es delegada sindical del sindicato SATSE: "Es sin duda uno de los mejores hospitales de España y estamos encantados de que así lo valoren usuarios y profesionales. Este hospital es así de bueno por la implicación de los profesionales, se hacen muchos trasplantes, técnicas nuevas, siempre se está intentando innovar. Es un referente en muchas terapias y especialidades... pero todo el peso recae en los profesionales".

En opinión de Arribas, "se podría facilitar el trabajo de los médicos y enfermeras mejorando las infraestructuras e invirtiendo en un aumento de plantilla para no estar siempre al límite de trabajo". Además, Arribas cree que falta más inversión en mantenimiento: "las instalaciones tienen más de 50 años, arreglan una cosa y estropean otra. Es una pena, porque están los mejores profesionales con la mayor implicación, pero el usuario se da cuenta de lo que falla".

Lo reconoce el subdirector del centro, Javier Coba: "Nuestro gran problema es estructural, tenemos un hospital que tiene 54 años y lo que queremos es tener un hospital nuevo para no tener que estar parcheando. Con el último plan de la consejería parece que por fin se van a hacer edificios nuevos en los próximos años pensando en el futuro, con la tecnología de futuro y cambios estructurales".

Monitor de reputación sanitaria

La investigación, elaborada por una consultora, se denomina Monitor de Reputación Sanitaria y evalúa la labor de los centros a través de encuestas a médicos de familia, directivos y gerentes de hospitales, asociaciones de pacientes, periodistas de salud, enfermeros y directivos de laboratorios. También analiza 180 indicadores de 2.280 servicios clínicos. Los médicos especialistas consideran que el hospital con mejor reputación es el Clínic, mientras que los médicos de medicina familiar, enfermeros, informadores de la salud, responsables y gerentes de hospitales y directivos de laboratorios consideran que es La Paz.

En cuanto a la sanidad privada, la Clínica Universidad de Navarra, Quirónsalud Madrid y HM Sanchinarro/Clara Campal son los hospitales privados con mejor reputación, concepto para el que se suman cuestiones como oferta asistencial, la cartera de servicios y los buenos profesionales. En cualquier caso, "España es un país de sanidad pública, la sanidad española es tremendamente buena, y los grandes centros hospitalarios de la red pública no tienen parangón en la privada", ha explicado este martes José María San Segundo, director del observatorio sanitario.

