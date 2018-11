El bailarín Carlos Acosta presenta en Barcelona el filme sobre su vida

El Festival Castell de Peralada presentó en Barcelona el lunes el espectáculo que la estrella internacional de ballet, Carlos Acosta (La Habana, 1973) presentará junto a su compañía en al próxima edición, el 15 de agosto de 2019. La presentación se complementó con un pase de Yuli, la película de Iciar Bollaín soibre la vida de Acosta que se estrena el próximo día 14. El bailarín también aprovechó para presentar un libro biográfico, Sin mirar atrás (Plataforma). Del programa de Peralada explicó: “Estará formado por diversas coreografías de destacados artista como el exitoso Sidi Larbi Cherkaoui del que bailaremos Mermaid, Imponderable del madrileño Goyo Montero, en la actualidad director del Nuremberg Ballet y del que bailaremos también otra coreografía que está en proceso de creación; Two, de uno de los creadores más en boga en la actualidad, Russel Maliphant, una intensa pieza que bailo en solitario, y finalizaremos con una dinámica y energética pieza titulada Twelve”.

A la pregunta si le gustaría ser director del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Acosta respondió: "Siempre me lo preguntan y yo siempre respondo que no, en este momento estoy centrado en mi compañía, mi misión es dar a conocer a los cubanos los creadores internacionales y procurar que tenga una mirada más abierta. No me planteo dirigir el BNC, que creo necesita renovarse con urgencia. Ahora mi misión es tirar adelante mi grupo y también me gustaría crear una escuela de danza en el derruido edificio de la Escuela de las Artes de la Habana de Victtorio Garatti, estoy en conversaciones con Norman Foster para ver si lo podemos reconstruir".

Sin mirar atrás trata sobre la vida de Acosta. "Es un libro que escribí hace años estando en Londres cuando era bailarín del Royal Ballet, hubo un tiempo que no bailaba mucho y me deprimí, Londres me aplastaba y me ahogaba, añoraba el sol, escribir este libro me sirvió de terapia para salir de la depresión”.

En cuanto a la película Yuli, basada en la autobiografía de Acosta y que ganó el premio al mejor guión en San Sebastián (Paul Lavety), es una cita imprescindible para los amantes de la danza y para los que conocen el hechizo que despierta la ciudad de La Habana.