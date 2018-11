El Ayuntamiento oculta un informe sobre irregularidades en Turismo de Barcelona

Jordi William Carnes dimitió el pasado febrero como director general de Turismo de Barcelona. Su dimisión coincidió con una auditoría en la que el interventor del Ayuntamiento desveló un mínimo de 83.000 euros en gastos de Carnes sin justificar debidamente en 2016. El interventor también detectó adjudicaciones de contratos directos sin la documentación necesaria, y contratos concedidos mediante concurso con una evaluación deficiente. El concejal de Turismo, Agustí Colom, anunció que se realizaría un análisis exhaustivo de los cuatro años de dirección de Carnes en el organismo. El informe fue entregado a Colom el pasado julio, pero el gobierno municipal todavía no lo ha hecho público.

“Si detectamos cualquier irregularidad, seremos los primeros en manifestarla y exigir responsabilidades”, dijo Colom en Betevé en febrero. Nueve meses después, desde la oposición, el PDeCAT y Ciudadanos aseguran a EL PAÍS que no tenían constancia de que el informe ya estuviera listo. El Ayuntamiento no les ha informado, como tampoco lo ha hecho Turismo de Barcelona, pese a que están representados en su comité ejecutivo, que se reúne mensualmente.

Relevo en la dirección sin concurso Joan Torrella fue elegido el pasado julio nuevo director general del consorcio Turismo de Barcelona. Torrella, que era director de Turismo y Eventos del Ayuntamiento, es hombre de confianza del equipo de Colau. El concejal de Turismo, Agustí Colom anunció en febrero que el sustituto de Carnes sería elegido mediante “una fórmula abierta, transparente y de concurrencia”. No hay constancia pública de que se pudieran presentar otros candidatos para relevar a Jordi William Carnes.

El presidente de Turismo de Barcelona desde 1993 es el hotelero Joan Gaspart, que también recibió el informe en julio, elaborado por la multinacional EY, la auditora de las cuentas del consorcio.

El concejal del PP Xavier Mulleras sí tenía constancia de la existencia del informe a raíz de una reunión del comité ejecutivo de este otoño. Mulleras lo solicitó, pero no se lo han facilitado porque, según su relato, la entidad y el Ayuntamiento apuntaron que todavía debían analizar su contenido. Mulleras pidió amparo por carta a la alcaldesa, Ada Colau, en su condición de presidenta del consejo general de Turismo de Barcelona, pero no ha obtenido respuesta. El Ayuntamiento dice que el documento se hará público pero no precisa cuándo, ni las razones por las que no ha comunicado todavía su contenido pese a contar con él desde hace cuatro meses.

Acuerdo con Gaspart

Turismo de Barcelona es un consorcio formado por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio de Barcelona y la Fundación Barcelona Promoció, vinculada a la Cámara. En la reunión del comité ejecutivo del pasado abril, Gaspart pidió a los representantes del consistorio que esperaran a hacer público el informe hasta las elecciones en la Cámara, según consta en el acta de la reunión a la que ha tenido acceso este diario: “El señor Gaspart dice que se está trabajando en el informe con la documentación para esclarecer los gastos realizados. Agradece al Ayuntamiento y a la Fundación Barcelona Promoción que se esperen a las elecciones de la Cámara”.

Está previsto que estas elecciones se celebren durante el primer trimestre de 2019. Gaspart es miembro de la ejecutiva de la Cámara. En una rueda de prensa el pasado julio con Colom, Gaspart dijo que el informe se haría público en cuestión de semanas una vez estuviera a punto.

La auditoría que realizó el interventor para las cuentas de 2016 solo analizó entre un 20% y un 24% de los gastos de viajes y restaurantes de Carnes. El interventor del Ayuntamiento destacó además falta de información y transparencia en por lo menos seis adjudicaciones de contratos por valor de 4,7 millones de euros. Colom anunció que se aplicarían nuevos mecanismos de transparencia en Turismo de Barcelona. La memoria del ejercicio de 2017 indica que “el tercer factor destacable que ha marcado las prioridades de actuación ha sido el desarrollo de acciones para mejorar la gestión interna y su adaptación al marco normativo vigente. La mejora en la gestión presupuestaria, la puesta en marcha del portal de transparencia y el inicio de revisión de los procesos internos”.

La nueva auditoría abarca la totalidad de los gastos de Carnes desde su nombramiento en 2014, durante el mandato de CiU. Carnes fue propuesto como candidato de consenso en un proceso de selección dirigido por la empresa de recursos humanos Seeliger & Conde. Esta empresa está presidida por Luis Conde, consuegro de Gaspart. Carnes tiene una amplia trayectoria política desde las filas del PSC: fue consejero de Agricultura en el segundo tripartito y luego concejal de Hacienda y Promoción Económica del alcalde Jordi Hereu.

Carnes abandonó la dirección de Turismo de Barcelona alegando “razones profesionales” y criticando la política en materia de turismo de Colau. “En el escenario actual no veo que pueda sacar adelante el proyecto profesional para el que fui llamado”, dijo Carnes, según informó El Periódico.