Joan Torrella será el nuevo director general de Turismo de Barcelona

La rueda de prensa sobre el nuevo director general de Turismo de Barcelona acabó en tensión entre su presidente, Joan Gaspart, que también es vicepresidente del Gremio de Hoteles; y el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Agustí Colom. Mientras el edil relativizó las negativas perspectivas del sector y las críticas que el jueves hizo el Gremio de Hoteles, Gaspart aseguró que la patronal "tiene toda la razón del mundo".

"Algunos elementos no se adecuan a la realidad", respondió al concejal sobre las acusaciones del Gremio de no poner "orden" para atraer a "turismo de calidad". En cambio, Gaspart tomó la palabra en su faceta de hotelero y aseguró que "Barcelona ha bajado en precios y ocupación". "Y esperemos que no continúe", dijo. Aunque admitió que el sector, en Barcelona, "venía de una época gloriosa, sensacional", porque algunos mercados se habían cerrado por la inestabilidad política o por haber sufrido atentados. "No es trágica", la situación de Barcelona, admitió: "Muchas ciudades quisieran estar como Barcelona, pero es la realidad, nos quedan seis meses para recuperarnos", dijo.