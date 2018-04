El turismo repunta en Barcelona tras la caída por la situación política

La llegada de turistas a Barcelona, que sufrió una caída durante el segundo semestre del año pasado —primero tras el atentado yihadista de agosto y posteriormente tras el referéndum independentista— ha comenzado a repuntar en los meses de enero y febrero. Los turistas alojados en hoteles registraron en febrero un aumento del 1,8% respecto al año pasado. En el conjunto de 2017, las cifras de crecimiento del primer semestre compensaron las del segundo y el año se cerró con un 2,6% más de viajeros en hoteles, hasta 7,6 millones.

Las cifras del sector en el inicio de este ejercicio las dio a conocer el concejal de Turismo, Agustí Colom, durante la segunda sesión de la Comisión no permanente de estudio de la situación económicaque se celebra en el Ayuntamiento forzada por los partidos de la oposición, que censuran la gestión económica del gobierno de la alcaldesa Ada Colau.

En la sesión de ayer comparecieron 13 representantes de sectores del turismo —guías, hoteleros, apartamentos turísticos, particulares que alquilan a turistas, albergues, transportistas, empleadas de hoteles y también barrios afectados, entre otros— cuyas aportaciones no evitaron la bronca final entre los grupos. Hubo duros reproches entre la oposición y el gobierno sobre la gestión del turismo. Todos los partidos salvo la CUP censuraron al equipo de Colau, a quien acusaron de recelar del sector turístico, cuando no de alentar la turismofobia, de no hacer promoción turística y no aprovechar las oportunidades que ofrecen los visitantes para sectores muy dispares de la ciudad.

Colom fue especialmente duro en su respuesta con los representantes del PP y el PDeCAT. Al concejal popular Javier Mulleras le reprochó la actuación del Gobierno español el día del referéndum, cuando las imágenes de la actuación policial en los colegios electorales dieron la vuelta al mundo: “Sin el 1 de octubre estaríamos hablando de otra cosa”, espetó Colom, quien criticó también a los ministros que aseguraron que el turismo había caído hasta un 20%. A la concejal del PDeCAT Sònia Recasens, Colom le acusó de faltar a la verdad cuando afirmó que el turismo es el principal problema de la ciudad. “Lo fue durante un semestre, ahora el principal problema es la situación política”, le recordó.

De las 40 páginas del informe que presentó Colom, el edil de Turismo subrayó los datos positivos. Los 7,6 millones de turistas alojados en hoteles, los 15 millones en el conjunto de alojamientos, y hasta 28 millones si se les suman los visitantes de día, los que no pasan la noche en la ciudad. El informe, con todo, también apunta a una estabilización del beneficio de los hoteles y a una caída de visitantes en puntos turísticos como el Park Güell o la Sagrada Família.

Colom señaló que la ciudad sigue siendo atractiva y que el turismo aporta el 13% de la riqueza de la ciudad y el 10% del empleo. Pero como contrapunto recordó que el aumento de turistas se ha producido en un tiempo muy corto, y que los visitantes se concentran en pocas zonas que están muy saturadas.

“No exento de conflicto”

“El turismo tiene impacto sobre el territorio y la vida cotidiana de la ciudad, los beneficiarios y los afectados no son siempre los mismos”, subrayó Colom, quien defendió las medidas tomadas por el ejecutivo para defender “el interés general y de los más vulnerables”. “No somos ingenuos, el turismo no está exento de conflicto”, concluyó refiriéndose a la presión que sufren algunos barrios o a la precariedad de colectivos como las kellys, las camareras de piso de los hoteles.

Todo para acabar defendiendo medidas como haber destinado la tasa turística a los barrios, el plan de choque contra los pisos turísticos ilegales o el plan de hoteles que ha centrifugado nuevos establecimientos a la periferia.