Las pernoctaciones de turistas en Barcelona se redujeron un 9,2% en el último trimestre

La reducción en el número de turistas en el último trimestre de 2017 centro ayer buena parte de los debates de la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona. El concejal de turismo, Agustí Colom, presentó los últimos datos del sector que aseguran que en octubre, noviembre y diciembre de 2017 se alojaron 4,3% turistas menos que en el mismo trimestre de 2016. El número de pernoctaciones se redujo un 9,2% en el último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Colom aseguró: “Las escenas de violencia policial el 1 de octubre que se emitieron a nivel mundial no han ayudado a la llegada de turistas”. Desde el PP, Xavier Mulleras, defendió : “Las imágenes del 1 de octubre no gustan a nadie pero el 15-M también hubo imágenes duras y no cayó el turismo”. El popular acusó a la inestabilidad política la bajada del turismo.

Sònia Recasens, portavoz del PDeCAT, criticó al gobierno de BComú por “apostar por el decrecimiento turístico… ha cuajado la percepción de que en Barcelona los turistas no son bienvenidos”. En la misma línea, la líder de Ciudadanos, Carina Mejías, criticó no solo el mensaje “turismofóbico” del gobierno municipal sino el hecho de no haber “impulsando una campaña de Navidad para remontar el sector”.

El PDeCAT consiguió que quedara aprobada una propuesta -con el apoyo de ERC, PSC y PP y el voto en contra de BComú y la CUP - por la que se pidió que se levantara el umbral de la aportación que recibe Turismo de Barcelona proveniente del impuesto turístico para destinarla a la promoción de la ciudad.