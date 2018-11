Al cole con mascarilla en defensa de Madrid Central

Desayuno, mochila y mascarilla. Camila Monasterio y su hija de 3,5 años se preparan para ir al cole. Hoy van un poco más pronto y además ambas llevan mascarilla. Igual que la mayoría de los niños que estudian en el colegio La Paloma (y sus familiares). “Queremos mostrar nuestro apoyo a Madrid Central”, explica Monasterio. En la puerta del colegio de su hija, a las 8.50, diez minutos antes del inicio de las clases, se ha realizado una concentración en la que todos iban con mascarilla. También han presentado un manifiesto: Coles sin coches. A favor de Madrid Central. No han sido los únicos. Un total de 19 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) de colegios del distrito centro, junto con la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, han repetido la acción de acudir con mascarilla al colegio.

“Se está haciendo mucho ruido con Madrid Central y queríamos simbolizar nuestro apoyo a la medida porque estamos hablando de un tema de salud pública”, incide Monasterio. Junto al presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené; el médico y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad, Marciano Sánchez Bayle y la portavoz de la plataforma Madrid en Transporte Público, Elena Díaz, Monasterio ha sido una de las protagonistas de la rueda de prensa en la que han explicado la iniciativa: "Una ciudad sin coches va a ser más habitable para todo el mundo. Es algo posible, necesario y urgente".

La iniciativa quería reivindicar la protección de la salud de los menores, pero los organizadores han aprovechado para criticar la posición del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (PP) al que han descrito como un "irresponsable" por querer pedir la paralización de Madrid Central en los tribunales. Aunque la idea de limitar el acceso al centro de las ciudades no es novedosa —en Madrid está planteada desde la anterior legislatura, cuando Ana Botella (PP) era alcaldesa y en otras ciudades como Pontevedra, Vitoria, París o Londres se aplican medidas similares— su puesta en marcha ha generado un alud de reacciones y quejas.

Padres, madres y alumnos en la concentración a favor de Madrid Central frente al colegio La Paloma.

“Los 19 colegios que nos hemos unido y el apoyo de la FAPA muestra que somos muchos más los que estamos a favor que los que no. Entendemos que esto es un cambio de modelo urbano y que va a haber molestias iniciales, pero después vamos a poder disfrutar más de la ciudad”, incide Monasterio. El médico Bayle quiso recalcar que “los incrementos de contaminación se relacionan con el aumento de enfermedades" mientras que la portavoz de Madrid en Transporte Público ha denunciado que en Madrid hay “un reparto del espacio público desequilibrado y que favorece al automóvil". También se ha quejado de que la red de transporte público evidencie “malas frecuencias" y "problemas de mantenimiento". “La Comunidad no se ha puesto las pilas", ha agregado Díaz en referencia a Metro, gestionado por el gobierno regional y con un grave problema de frecuencias. "La Comunidad no puede alegar que no tiene información sobre Madrid Central, ese argumento es una cortina de humo para esconder que no ha hecho los deberes", ha agregado Díaz.

