La vida azul alrededor de un tren

Hace tres años, David Hornillos (Madrid, 1974) se encontraba fotografiando el descampado situado junto a la estación de Chamartín cuando alguien le informó de que estaba sobre un antiguo cementerio, el de Chamartín de la Rosa –activo hasta mediados del siglo pasado–. “Me fijé entonces y sí que se podían ver restos de los antiguos nichos”, cuenta el fotógrafo. De aquel giro inesperado surgió su nuevo trabajo, Ustedes, los vivos, que reflexiona sobre la existencia del ser humano y su condición temporal. Este proyecto ha sido recientemente publicado en formato fotolibro (Dalpine) y puede verse en una exposición en la Sala Equis (hasta el 19 de noviembre), dentro del ciclo Expand.

No es la primera vez que Hornillos documenta lo que ocurre alrededor de una estación de tren. Ya lo hizo con su anterior trabajo, Mediodía, sobre la estación de Atocha. “El lugar es una excusa, lo que me interesan son las personas que pasan por allí”, explica el autor sobre su forma de trabajar y añade que le entusiasmó “la estética de aquel descampado, un espacio limpio, uniforme, donde encuadrar a todos esos personajes que pasan a diario”. Si en Mediodía predominaba el color naranja, en Ustedes, los vivos, lo hace el azul. “Me interesaba profundizar en la idea de que el tiempo se acaba y para ello me propuse jugar con el cielo y la línea del horizonte, que sube y baja, simulando un reloj de arena”, aclara el autor.

La exposición, compuesta por 400 imágenes, recorre de forma lineal el interior de la Sala Equis. “Queríamos que fuese una exposición viva, que se expandiese por el espacio”, dice Nacho Rodríguez, responsable del local y comisario de este ciclo, y explica que, con Expand, “buscan acercar esta disciplina artística al público de una forma diferente, utilizando soportes que no son los habituales”. “Se trata de sacar la propuesta creativa fuera de la imagen fija a través del videoarte, la performance, la música… pero todo relacionado con las temáticas de estas obras”, apunta. “Programamos estos eventos para la presentación de cada proyecto”.

El trabajo de Hornillos es la segunda edición del ciclo Expand. “El mes pasado tuvimos a Óscar Monzón presentando su trabajo Éxtasis, con imágenes sobre las cataratas de Iguazú. Para esa inauguración se creó una pieza de videoarte que recreaba una cascada que caía del techo”, cuenta el responsable de la rebautizada Sala Equis, que este mes celebra su primer aniversario. “Comenzamos esta nueva aventura con la idea de agitar la vida cultural del barrio y convertirnos en un espacio de referencia”, dice Rodríguez. Y continúa: “El bar es nuestro motor económico, y por supuesto, también nos apoyamos mucho en las proyecciones de películas, pero la idea es seguir en esa línea de propuestas artísticas”.

El ciclo lo completa el fotógrafo Michele Tagliaferri con su trabajo A swimming Pool (del 20 de noviembre al 10 de diciembre), en el que reflexiona sobre las repeticiones y rutinas de la vida diaria y sobre la relación de rechazo o necesidad que se establecen con ellas.

