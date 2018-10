Los agentes de movilidad denuncian falta de medios y de formación en Madrid Central

Los agentes de movilidad han recibido solo una formación de seis horas sobre la nueva ordenanza de movilidad y no tienen siquiera una copia en papel de la misma. Así lo denuncia el sindicato CSIT-SPAM, que también ha protestado por la falta de medios que sufre este cuerpo en el que no se les dota de vestuario adecuado o de protección contra la contaminación. El Ayuntamiento asegura que la plantilla recibirá más formación y que disponen de un curso en línea, además de que se están cubriendo las necesidades de material y vestuario.

El Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad (SPAM), federado en CSIT-Unión Profesional mayoritario en el cuerpo, reclamó ayer el aumento de medios para que este cuerpo pueda desempeñar su trabajo a diario. “Creemos que el Ayuntamiento deja en un segundo plano los medios necesarios y de obligada dotación para gastarse el dinero en equipos de alta tecnología con los que darse publicidad de cara a la ciudadanía”, afirma, secretario de Organización del cuerpo, Jorge Muñoz Romero.

Este representante sindical pone varios ejemplos. “A muchos compañeros no se les dota de las prendas del uniforme, como polos o pantalones, con la excusa de que no hay de su talla y que además no hay presupuesto para comprar más prendas”, añade Muñoz Romero. “El problema además es más grave para los motoristas que no tienen ni pantalones adecuados para patrullar por la ciudad”, se pregunta.

El material que utilizan para su trabajo diario, como las agendas electrónicas PDA están obsoletas, ya que algunas tienen más de 15 años de antigüedad, según el secretario de Organización. “Muchas no están operativas porque no hay dinero para comprar baterías”, afirma el sindicalista.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan ahora los agentes es la falta de formación sobre la nueva ordenanza municipal de movilidad y la inminente entrada en vigor del área de prioridad residencial (APR) Madrid Central. Respecto a la primera, solo han recibido una formación de seis horas, lo que ha sido considerado “insuficiente” para conocer todos los detalles. “No hay dinero para hacer unas míseras fotocopias de forma que cada agente tenga un ejemplar de la nueva ordenanza”, se queja Muñoz.

Falta de información

Algunos agentes de movilidad consultados por este periódico confirmaron las afirmaciones del representante de SPAM. “Somos los que vamos a tener que aplicar esa norma y, cuando nos vienen a preguntar los ciudadanos, no sabemos muchas veces qué tenemos que decirles”, mantiene un funcionario. También protestan porque no se les dota con equipos de protección contra la contaminación, como mascarillas.

Este octubre, el sindicato SPAM ha solicitado la apertura de la mesa de negociación. “Con el aumento de carga de trabajo que supone primero las obras actuales y la posteriormente la puesta en marcha y vigilancia de Madrid Central, unido a la falta de equipo de trabajo y falta de un protocolo de conciliación familiar hacen que la calidad de servicio se vea mermada”, añade el secretario de Organización. También temen que falte personal en fechas significativas como las Navidades. “No nos gustaría entrar en un conflicto laboral a meses de elecciones municipales, para que no se politice, pero no renunciamos a ello pues creemos que la situación actual es difícil de mantener en el tiempo”, concluye.

Una portavoz del Área de Medio Ambiente y Movilidad aseguró ayer que la plantilla de agentes de movilidad es “suficiente para el correcto funcionamiento de Madrid Central”. En cuanto al periodo de Navidad se llevará a cabo “como todos los años”. “Sobre la formación para Ordenanza de Movilidad, sí han tenido un primer curso de toma de contacto, pero habrá más formaciones. Además, tienen un curso en línea disponible también. La ordenanza es pública y está publicada en la web hace semanas”, añade la portavoz. Esta mantuvo que se están cubriendo las necesidades de vestuario. “Están a punto de llegar 490 equipos de transmisión, así como nuevas PDA, que estarán en unos meses, pero ya se está tramitando”, concluyó.

